Dany Mota (5G+2A) ha già preso parte a sette reti in questo campionato e non ha mai fatto meglio in una singola stagione di Serie A (sette come nel 2023/24, 4G+3A in quel caso). Con una marcatura potrebbe sia trovare più di un gol casalingo contro una stessa avversaria per la prima volta in carriera nel torneo (già a segno contro il Napoli all'U-Power Stadium il 14 maggio 2023), sia stabilire il proprio primato di realizzazioni in un'edizione della competizione (cinque anche nel 2022/23).