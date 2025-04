Dopo non avere trovato il gol in nessuna delle prime 12 partite in carriera in Serie A contro squadre neopromosse dal torneo cadetto, Dusan Vlahovic ha realizzato 17 reti in tutte le 23 sfide successive contro queste avversarie; tuttavia, il Parma è una delle quattro squadre attualmente nella competizione (con Monza, Fiorentina e Como) contro cui il serbo non ha ancora segnato nel massimo campionato (finora 223’ in quattro incroci).

I SUOI NUMERI