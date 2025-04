Dusan Vlahovic è stato sostituito nell'intervallo di Parma-Juventus per un problema alla parte anteriore della coscia destra che verrà valutato nelle prossime ore. Al suo posto in campo Francisco Conceiçao. Si tratta del terzo infortunio muscolare stagionale per l'attaccante serbo che aveva già saltato due gare di campionato a novembre e due a gennaio, tutte in trasferta e tutte finite in pareggio (contro Milan, Lecce, Torino e Atalanta)

