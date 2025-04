Nella prima sconfitta di Igor Tudor sulla panchina della Juventus non si salva quasi nessuno: solo due giocatori bianconeri sopra la sufficienza, male soprattutto Kelly (sovrastato da Pellegrino in occasione del gol) e Vlahovic (uscito per infortunio). Le pagelle di Federico Botti

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A