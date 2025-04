Ranieri sceglie Shomurodov in attacco, supportato da Baldanzi e Soulé. Parte dalla panchina Dovbyk. A centrocampo Cristante per Paredes, in difesa torna la linea a 3. Zanetti conferma la squadra che ha pareggiato contro il Genoa, con un solo cambio in attacco: al posto di Sarr gioca Livramento, in coppia con Mosquera. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD