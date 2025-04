Grazie ai gol di Adli e Mandragora nei primi 25’ la Viola allunga la sua striscia di risultati utili consecutivi in campionato (sei) e continua a inseguire il sogno Champions, agganciando per il momento la Lazio. L’Empoli prova a riaprirla nella ripresa: accorcia con Fazzini e ci prova fino all’ultimo, ma non riesce a raggiungere il pari: adesso per la squadra di D’Aversa la salvezza si fa complicata

CLASSIFICA - PAGELLE