In serie utile da tre turni e sconfitti solo dal Bologna negli ultimi due mesi, i veneti ritrovano Fila dalla squalifica: il centravanti ceco gioca in coppia con Yeboah. Chi arretra a centrocampo è Busio nel reparto dove le novità sono Condé (preferito a Perez) e Haps per l'indisponibile Ellertsson. In difesa si rivede Schingtienne al posto di Marcandalli