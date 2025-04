I bianconeri tornano a vincere ma perdono Yildiz per le prossime gare (gli scontri diretti con Bologna e Lazio): l’attaccante turco, con la Juve avanti 2-0 e in controllo, si fa espellere poco prima dell’intervallo per una gomitata a Bianco. Di Nico Gonzalez e Kolo Muani i gol: entrambi tornano a segnare dopo un lungo digiuno. Monza retrocesso se il Lecce non perde contro l’Atalanta

