Un rigore per parte e al Gewiss finisce pari. Al 27’ mano di Hien in area e Karlsson su rigore non sbaglia. Nella ripresa occasione clamorosa per Pierotti che a porta vuota spara fuori il 2-0. Al 68’ Karlsson atterra Cuadrado in area: Retegui segna il 24esimo gol in campionato. 2' minuti dopo l’attaccante colpisce il palo di testa. Un punto che porta la Dea a quota 65 e il Lecce a +2 su Venezia e Empoli a 25

