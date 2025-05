Quattro gol e punti importantissimi in chiave Champions. L'Atalanta di Gasperini, trascinata da un Charles De Ketelaere da 7,5 e migliore in campo, spedisce in SerieB (aritmeticamente) il Monza e acquisisce punti importanti in chiave Champions. Unico rammarico il giallo che impedirà al diffidato Hien di giocare contro la Roma lunedì prossimo. I voti del telecronista di Sky Sport Calogero Destro



