La Roma non riesce a centrare la prima vittoria in campionato subendo a Marassi il pareggio del Genoa all'ultima azione del match. Nel primo tempo ottima prova dei giallorossi che trovano al 37' il primo gol italiano di Dovbyk. Nella ripresa Gilardino cambia modulo e trova il meritato pareggio grazie ad un colpo di testa di De Winter che raccoglie un cross perfetto di Vitinha pochi secondi dopo l'espulsione per somma di ammonizioni di De Rossi

TSITSIPAS TIFOSO A MARASSI