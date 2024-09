Clamoroso alla Roma: De Rossi esonerato

Daniele De Rossi aveva preso il posto di José Mourinho lo scorso 16 gennaio. In campionato tra la stagione 2023/2024 e quella attuale si è seduto in panchina 22 volte (10 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte), mentre in Europa League 8 volte (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte) per un totale di 13 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte in 30 partite