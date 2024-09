Lazio-Verona, le probabili formazioni

A chiudere la 4^ di Serie A, stasera è la sfida tra Lazio e Verona all’Olimpico. I biancocelesti sono a quota 4 punti, gli ospiti possono salire fino a raggiungere il Napoli a 9 punti. Baroni contro il suo passato, nel Verona assenti Duda e Suslov. Le probabili formazioni del match, in diretta alle 20.45 su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

È la sfida fra la Lazio e il Verona, in programma stasera allo stadio Olimpico di Roma, a chiudere la 4^ giornata di campionato. Si gioca oggi, lunedì 16 settembre, alle 20.45 e la partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Ecco le probabili formazioni delle squadre allenate da Baroni e Zanetti.

Lazio, Gila e Isaksen dal 1’: davanti Dia Castellanos Per la sfida in casa contro il Verona, Marco Baroni è orientato a confermare la squadra che due settimane fa ha pareggiato contro il Milan. Con due cambi. In difesa Gila al posto di Patric, e dal 1’ anche Isaksen e non Tchaouna. Davanti titolari sia Dia che Castellanos. Contro il suo passato, Baroni terrà inizialmente in panchina anche l’ex Noslin. LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Verona, a Roma senza gli assenti Duda e Suslov Dopo i sei punti conquistati nelle prime tre giornate, il Verona sogna di agganciare il Napoli (battuto alla prima giornata) a quota 9 punti. Ma all’Olimpico si presente con tanti problemi a centrocampo. Gli slovacchi Duda e Suslov sono rientrati acciaccati dagli impegni della loro nazionale e non ci saranno. Out anche Frese così come Serdar. VERONA (3-4-2-1): Montipó; Dawidowicz, Coppola, Magnani; Tchatchoua, Belahyane, Dani Silva, Lazovic; Kastanos, Harroui; Tengstedt. All. Zanetti