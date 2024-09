Parte bene Juric sulla panchina della Roma, alla prima vittoria in campionato: in un Olimpico che ha contestato la squadra fin dal riscaldamento, i giallorossi giocano con personalità e la sbloccano con Dovbyk. A inizio ripresa Dybala raddoppia su rigore, Baldanzi arrotonda pochi secondi dopo il suo ingresso in campo. Cori e striscioni per De Rossi, Curva Sud assente per la prima mezz’ora, fischi per Pellegrini e Cristante, i più contestati. Applausi solo per Dybala

