Finisce 3-0 allo stadio Olimpico tra Roma e Udinese. Nella prima Roma di Juric, spicca la prova di Dovbyk, migliore in campo con un gol e un assist. Bene anche Dybala, Ndicka e Baldanzi. Nessuno sotto la sufficienza tra i giallorossi. Non si salva nessuno invece nell'Udinese: i peggiori sono Kabasele e Kristensen. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Riccardo Gentile

