• JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Kalulu, Bremer, Rouhi; McKennie, Fagioli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

• Non certo una sorpresa, visto che Motta l'aveva già annunciata - tutti gli undici - nella conferenza stampa della vigilia. Debutto dal primo per Rouhi (qui sotto trovate il suo profilo). Prima da titolare in stagione anche per Danilo, con Kalulu che conserva il posto da centrale accanto a Bremer. Detto di Danilo e Rouhi, gli altri cambi rispetto al pari col Napoli sono Perin e Fagioli, al posto di Di Gregorio e Locatelli