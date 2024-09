La sfida del Dall'Ara chiude il sabato della 6^ giornata del campionato di Serie A: si affrontano Bologna e Atalanta. Gasperini cambia: Retegui in panchina, Lookman riferimento più avanzato con Brescianini e De Ketelaere alle spalle. Italiano con Castro dal 1'. Orsolini nel tridente. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD