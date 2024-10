Per la prima volta in carriera Christian Pulisic è andato a segno in quattro match consecutivi nei maggiori cinque campionati europei. Solo cinque calciatori del Milan hanno trovato la rete in cinque gare consecutive in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic (due volte), Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko (due volte) e George Weah