Riccardo Orsolini ha disputato otto sfide contro il Genoa in Serie A senza né segnare né fornire assist, solo contro il Napoli il giocatore del Bologna conta più match (11) senza prendere parte ad alcun gol nel torneo. In più, l’ultima rete di Orsolini in trasferta in campionato risale allo scorso 27 gennaio contro il Milan, da allora nove gare fuori casa senza gol in Serie A. GUARDA LE STATISTICHE DI ORSOLINI