Le ultime cinque reti di Dennis Man tra Serie A e Serie B sono tutte arrivate in gare casalinghe, il suo ultimo gol in trasferta in campionato risale al 19 gennaio 2024 contro la Sampdoria nel torneo cadetto. Il classe ’98 è il giocatore che ha creato più occasioni per i compagni su azione (15) nella Serie A 2024/25.