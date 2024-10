La Fiorentina di Palladino spicca il volo, la Roma di Juric si affossa. Kean e Bove trascinano i viola in zona Champions. L'attaccante segna una doppietta, il primo e il terzo gol dei suoi, il centrocampista invece si abbatte sulla sua ex squadra guadagnando il rigore trasformato da Beltran, con un assist per l'ex Juve e il bel gol del 4-1. Nel finale palo di Dybala su punizione, espulsione di Hermoso e autogol del debuttante Hummels

