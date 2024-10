Il lunch match della domenica di Serie A tra Parma-Empoli termina sul punteggio di 1-1. Gli ospiti vanno in vantaggio grazie all’autogol di Coulibaly nel primo tempo. Nel Parma, invece, prima gioia in campionato per Charpentier che trova il gol del pareggio all’80'. Nei padroni di casa Bonny sbaglia il rigore del potenziale vantaggio all'82'. Parma che sale a 8 punti in classifica. A quota 11, invece, l'Empoli di D'Aversa.

LA CLASSIFICA DI SERIE A