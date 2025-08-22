Termina 1-1 l'esordio in campionato dei viola di Pioli, raggiunti al 94' dal colpo di testa di Luperto. Poche chance nel primo tempo ad eccezione di Folorunsho, che al 22' è fermato prima da De Gea e poi da Gosens sulla linea. Dopo l'intervallo tentativi di Borrelli e Luvumbo ma il vantaggio lo segna Mandragora, bravo di testa su assist di Gudmundsson. Kean si divora il 2-0, De Gea ferma Gaetano che a tempo quasi scaduto pennella per il pareggio di Luperto