Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
JUV-
PAR-
ATA-
PIS-
CAG1
FIO1
COM2
LAZ0
Serie AGiornata 1 - domenica 24 agosto 2025Giornata 1 - dom 24 ago
Fine
Cagliari
Luperto S. 90' + 4'
1 - 1
Fiorentina
Mandragora R. 68'
Cagliari
Luperto S. 90' + 4'
1 - 1 Fiorentina
Mandragora R. 68'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Cagliari-Fiorentina: video, gol e highlights

Termina 1-1 l'esordio in campionato dei viola di Pioli, raggiunti al 94' dal colpo di testa di Luperto. Poche chance nel primo tempo ad eccezione di Folorunsho, che al 22' è fermato prima da De Gea e poi da Gosens sulla linea. Dopo l'intervallo tentativi di Borrelli e Luvumbo ma il vantaggio lo segna Mandragora, bravo di testa su assist di Gudmundsson. Kean si divora il 2-0, De Gea ferma Gaetano che a tempo quasi scaduto pennella per il pareggio di Luperto