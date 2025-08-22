Solo conferme nell'undici iniziale dei viola rispetto alla squadra che ha battuto il Polissya nel playoff d'andata in Conference League. In attacco riecco Kean (che salterà il ritorno in coppa per squalifica) rifornito da Ndour e Gudmundsson, panchina iniziale per Dzeko e Fazzini. Ancora titolari Sohm e Pongracic, preferiti a Mandragora e Marì