Cagliari-Fiorentina 0-0, il risultato LIVE
Equilibrio in avvio, prima grande chance per i rossoblù: De Gea si oppone al colpo di testa dell'ex Folorunsho, poi Gosens salva sulla linea. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
Folorunsho a centimetri dal gol!
22' - L'ex viola stacca di testa dagli sviluppi di corner, De Gea si oppon ma il pallone rotola lentamente alle sue spalle: decisivo un altro salvataggio di Gosens stavolta sulla linea!
14' - Dagli sviluppi del corner stacca proprio Borrelli, ma De Gea non ha problemi
13' - Provvidenziale diagonale difensiva di Gosens, che anticipa di testa Borrelli cercato sul secondo palo da Deiola
11' - Prima impostazione non sempre precisa di Pongracic, che non viene pressato dagli attaccanti rossoblù
8' - Folorunsho chiede un tocco di mano di Fagioli al limite dell'area: Sozza lascia giocare
2' - Un po' di confusione al limite dell'area viola: rimedia Ranieri che accomoda il pallone a De Gea
Cenno d'intesa tra i capitani Deiola e Ranieri: tutto è pronto all'Unipol Domus!
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, Simone Sozza
Ferrari: "Kean? C'è un semi accordo per il rinnovo"
Il direttore generale della Fiorentina nel pre-partita: "Abbiamo già discusso con Moise per il rinnovo e c'è un semi-accordo. Lo stiamo mettendo a posto, chiuderemo a breve. Beltran? Penseremo a chi ha bisogno di giocare di più negli ultimi giorni di mercato"
Ndour: "Sensazioni positive, vincere non era facile"
Il centrocampista della Fiorentina dopo il 3-0 al Polissya
L'espulsione di Kean contro il Polissya
Punita la reazione dell'attaccante viola, che rischia di saltare almeno due gare in Conference
Fiorentina, manca solo l'ufficialità per Piccoli
Proprio il centravanti del Cagliari che non sarà della sfida: operazione da 25 milioni di euro più 2 di bonus. I DETTAGLI
Formazioni ufficiali
- CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Esposito, Borrelli, Folorunsho. All. Pisacane
- FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Pioli
Le scelte di Pisacane
Debutto in panchina in Serie A per il nuovo allenatore, privo di Piccoli (destinato proprio alla Fiorentina) oltre all'indisponibile Pavoletti. Davanti gioca Borrelli insieme a Esposito (e non Luvumbo) e all'ex viola Folorunsho, spazio invece alla vecchia guardia in difesa e a centrocampo
Le scelte di Pioli
Solo conferme nell'undici iniziale dei viola rispetto alla squadra che ha battuto il Polissya nel playoff d'andata in Conference League. In attacco riecco Kean (che salterà il ritorno in coppa per squalifica) rifornito da Ndour e Gudmundsson, panchina iniziale per Dzeko e Fazzini. Ancora titolari Sohm e Pongracic, preferiti a Mandragora e Marì
Il campionato di Cagliari e Fiorentina inizia all'Unipol Domus. Prosegue la 1^ giornata con la sfida alle 18.30 tra squadre dai nuovi allenatori: debutto in Serie A per Pisacane che ha ereditato la panchina rossoblù, si tratta invece di un ritorno in viola per Pioli che ha già esordito vincendo nel playoff di Conference League
Gli highlights di Polissya-Fiorentina 0-3
L'andata del playoff di Conference League
Pioli: "Squadra compatta e atteggiamento giusto"
Soddisfatto l'allenatore della Fiorentina dopo la vittoria contro il Polissya
La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide contro il Cagliari in Serie A (6 vittorie, 3 pareggi), vincendo tutte le quattro più recenti. L’ultimo successo dei sardi nel massimo campionato risale al 10 novembre 2019 (5-2 all’Unipol Domus con Rolando Maran alla guida)
Perfetto equilibrio nelle ultime 21 partite tra Cagliari e Fiorentina in casa dei sardi in Serie A: sette vittorie per parte e sette pareggi; i viola hanno però ottenuto il successo in entrambe le due più recenti
Fiorentina e Cagliari si affronteranno alla 1^ giornata di Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo la stagione 1994/95 (in quel caso la Viola si impose per 2-1 al Franchi)
Il Cagliari ha pareggiato tutti gli ultimi quattro match alla prima giornata stagionale in Serie A (i due più recenti per 0-0). Più in generale, i sardi non vincono all’esordio stagionale nel massimo campionato dal 25 agosto 2013 (2-1 contro l’Atalanta), da allora cinque pareggi e quattro sconfitte in nove edizioni del torneo
La Fiorentina è rimasta imbattuta all’esordio stagionale negli ultimi tre campionati di Serie A (2 vittorie, 1 pareggio), dopo che aveva perso quattro dei sei precedenti (2 vittorie). Dopo l’1-1 contro il Parma il 17 agosto 2024, i viola potrebbero pareggiare almeno due match di fila nella prima gara del campionato per la prima volta dal periodo tra il 2008/09 e il 2010/11 (tre in quel caso)
Per la prima volta in carriera Stefano Pioli torna alla guida di una squadra che aveva già allenato: il tecnico emiliano era stato l’allenatore della Fiorentina in 69 match di campionato tra l’agosto 2017 e l’aprile 2019 (24 vittorie, 24 pareggi, 21 sconfitte). In più, il Cagliari è la formazione contro cui Pioli ha ottenuto più vittorie da allenatore in Serie A (14 in 23 sfide - 5 pareggi, 4 sconfitte)
La Fiorentina è sia la squadra che ha segnato più gol (12) sia quella che ne ha subiti di meno (uno) nel primo quarto d’ora di gioco nella scorsa stagione di Serie A
Il Cagliari è la formazione che ha segnato più gol in percentuale di testa nei maggiori cinque campionati europei 2024/25: 28% (11 su 40)
I due più giovani italiani ad aver segnato almeno otto gol nello scorso campionato di Serie A indossano entrambi la maglia del Cagliari: Sebastiano Esposito (classe 2002, otto reti con l’Empoli) e Roberto Piccoli (classe 2001, 10 gol), quest'ultimo destinato però proprio alla Fiorentina. GUARDA I PROFILI: ESPOSITO - PICCOLI
Edin Dzeko è l'unico giocatore ad essere andato a segno in ciascuna delle precedenti 18 stagioni nei maggiori 10 campionati europei (dal suo esordio in Bundesliga nel 2007/08): 258 gol per lui in questi tornei. Il bosniaco ha realizzato sette gol nel suo primo match stagionale considerando gli ultimi nove campionati disputati. GUARDA IL PROFILO DI DZEKO