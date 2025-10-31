Le aspettative, in tal senso, erano alte. E non sono state deluse. Luciano Spalletti, conosciuto tra le tante cose per il bel gioco, i titoli, ma anche per le sue frasi mai banali davanti ai microfoni. E così è stato anche per la sua prima conferenza stampa da allenatore della Juve. Pronti, via e subito la prima battuta su cui prendere appunti: "Noi non siamo nelle condizioni di poter essere presuntuosi di niente per cui assoluto rispetto per tutti e nessun tipo di slogan perché non mi piacciono nemmeno gli slogan, visto che rischiano di sostituire i fatti. Bisogna lasciare che sia il rumore del pallone che scorre sull’erba il messaggio che vogliamo dare. Se i tifosi sentono quel rumore sugli spalti, quello è il modo corretto per parlare, si lascia tutto al campo".



Ma guardare al futuro non vuol dire archiviare il passato: "Io ho lasciato in tutte le città dove ho allenato qualcosa e mi ricordo bellissime cose. A Napoli è venuta fuori una cosa superiore per la bellezza del calcio che abbiamo fatto e per quello che abbiamo portato a casa, uno scudetto bellissimo e importante. Ho instaurato un rapporto con quella gente particolare per cui rimarrà così, rimarrà tutto intatto da parte mia. Stamattina dovevo fare le analisi e mi sono fatto tirare il sangue dall’altro braccio perché di qua volevo che non fosse toccato niente".