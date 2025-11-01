Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A 2025 2026, tutti gli allenatori esonerati

Serie A fotogallery
6 foto

Sono due gli esoneri in Serie A fino a questo punto del campionato. La Juventus ha sostituito Igor Tudor con Luciano Spalletti, mentre il Genoa ha ufficializzato la risoluzione consensuale con Vieira e ha affidato la panchina ad interim al duo Murgita-Criscito in attesa di individuare il sostituto del francese. I nomi valutati sono 3

ALTRE FOTOGALLERY

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    La conferenza stampa di Gasperini LIVE alle 13.30

    live roma

    La Roma di Gian Piero Gasperini, prima in classifica a pari punti con il Napoli, è pronta a far...

    Fiorentina-Pradè, è addio: decisione consensuale

    UFFICIALE

    Il club viola ha reso noto che, di comune accordo, è stato interrotto il rapporto professionale...

    Allegri: "Curioso di vedere il duo Nkunku-Leao"

    Serie A

    L'allenatore rossonero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match in programma...