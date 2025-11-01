Sono due gli esoneri in Serie A fino a questo punto del campionato. La Juventus ha sostituito Igor Tudor con Luciano Spalletti, mentre il Genoa ha ufficializzato la risoluzione consensuale con Vieira e ha affidato la panchina ad interim al duo Murgita-Criscito in attesa di individuare il sostituto del francese. I nomi valutati sono 3
- Esonerato ufficialmente il 1 novembre 2025 (dopo la 9^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 20°
- Punti in classifica: 3
- Al suo posto: Roberto Murgita e Mimmo Criscito (ad interim)
- In attesa di individuare il nuovo allenatore, il Genoa ha affidato ad interim la prima squadra a Roberto Murgita (storico collaboratore tecnico del club) e all'ex capitano Mimmo Criscito.
- Questa coppia guiderà la squadra nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo in programma lunedì 3 novembre.
- Il Genoa ha ovviamente iniziato a lavorare al successore di Patrick Vieira. I primi nomi per la panchina rossoblù sono Daniele De Rossi, Luca Gotti e Paolo Vanoli.
- A prendere il posto di Igor Tudor, come detto, è stato Luciano Spalletti. L'ex commissario tecnico della Nazionale è stato annunciato dalla Juventus il 30 ottobre 2025. Spalletti ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per il rinnovo.
- L'esordio sulla panchina bianconera è in programma il 1 novembre 2025 in Cremonese-Juventus (10^ giornata)
- L'allenatore della Juve Next Gen ha guidato la prima squadra nel turno infrasettimanale contro l'Udinese del 29 ottobre 2025 in attesa dell'ufficialità di Luciano Spalletti.
- Brambilla è riuscito anche a togliersi la soddisfazione di vincere una partita in Serie A: allo Stadium decisive le reti di Vlahovic, Gatti e Yildiz nel 3-1 finale
- Esonerato ufficialmente il 27 ottobre 2025 (dopo l'8^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 8°
- Punti in classifica: 12
- Al suo posto: Massimo Brambilla (ad interim)