Lazio-Cagliari 0-0
Si parte all'Olimpico
La sfida dell'Olimpico chiude la 10^ giornata del campionato di Serie A: si affrontano Lazio e Cagliari. Dia vince il ballottaggio con Pedro. Tridente completato da Isaksen e Zaccagni. Pisacane con Borrelli punta centrale, Palestra sulla linea dei difensori. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
25' - Ci prova da destra la Lazio con Lazzari che trova un po' di spazio e mette in mezzo, palla deviata in angolo
14' - Primo vero tentativo da parte del Cagliari, palla a Folorunsho che ci prova in diagonale, Provedel para senza grossi problemi
11' - Gioco piuttosto spezzettato in questa primissima fase di gara, squadre molto attente tatticamente
5' - Zaccagni punta l'area e viene fermato da Mina, va giù e si lascia andare a una protesta ma l'arbitro lascia proseguire
3' - Buona partenza del Cagliari che prova a giocare a viso aperto con la Lazio che al momento è costretta sulla difensiva
Minuto di raccoglimento in ricordo di Giovanni Galeone
Squadre in campo e inno della Serie A
Quasi tutto pronto per Lazio-Cagliari
La Lazio scende oggi in campo con la sua formazione titolare con l'età media più elevata in questa Serie A: 29 anni e 140 giorni. L'ultima volta che i biancocelesti avevano schierato un XI iniziale con un'età media più alta in campionato era il 31 marzo 2025, in casa contro il Torino (1-1).
Il Cagliari è la squadra con il numero più basso di marcatori di nazionalità diverse nel torneo in corso: soltanto due.
Nessuna squadra ha guadagnato più punti di vantaggio rispetto al Cagliari in questo campionato: cinque, come l’Udinese.
Il Cagliari schiera oggi nove giocatori italiani dal 1° minuto: record per i rossoblù in questo massimo campionato. L'ultima volta che i rossoblù avevano schierato almeno altrettanti calciatori italiani dall'inizio in un match di Serie A era il 6 gennaio 2024, al Via del Mare contro il Lecce (1-1).
150^ presenza nei maggiori cinque campionati europei per Toma Basic: 75 in Ligue 1 (tutte con il Bordeaux) e 75 in Serie A (15 con la Salernitana e 60 con la Lazio).
Michel Adopo gioca oggi la sua 50^ partita con il Cagliari tra tutte le competizioni.
Il Cagliari è solo una delle tre squadre ad avere utilizzato tutti i cambi a disposizione in questo torneo: 45, come Bologna e Torino.
La Lazio ha registrato in questa Serie A una percentuale solo del 14% di cross su azione riusciti: la peggiore del torneo in corso e meglio soltanto di Bayer Leverkusen (12%) e St. Pauli (11%) nei cinque maggiori campionati europei 2025/26.
La Lazio vanta il 52% di duelli vinti (447/859): meglio ha fatto in questo torneo solo il Milan con il 54%
La Lazio è la squadra con la differenza migliore tra gol subiti ed Expected Goals Contro in questo campionato: -5.6, ovvero sette reti al passivo a fronte di un valore di xGC di 12.6.
La Lazio conta cinque ‘clean sheet’ nelle prime nove gare di questa Serie A e potrebbe tenere la porta inviolata per più match nelle prime 10 gare stagionali del massimo torneo per la sesta volta nella sua storia, la prima dal 2022/23 (sei).
Pisacane con Borrelli in attacco, Palestra dirottato sulla linea dei difensori. Esposito, Folorunsho e Gaetano sulla linea dei trequartisti
La Lazio ha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime tre gare di Serie A (contro Atalanta, Juventus e Pisa) e potrebbe collezionare più ‘clean sheet’ di fila nel torneo per la prima volta da febbraio-aprile 2023: sei in quel caso, sempre con Maurizio Sarri in panchina.
Sarri scioglie il dubbio in attacco, gioca Dia anziché Pedro. Ai lati Isaksen e Zaccagni. Marusic a sinistra, Basic ancora confermato a centrocampo con Cataldi e Guendouzi
Nelle ultime 20 sfide di Serie A contro il Cagliari, la Lazio ha segnato 45 gol in totale, per una media di 2.3 reti a partita: nel periodo, dal torneo 2013/14, più che contro qualsiasi altra squadra nel torneo (44 contro Genoa, Hellas Verona e Sampdoria).
Sfida numero 77 tra Lazio e Cagliari in Serie A per un bilancio che recita 42 vittorie per i biancocelesti, 17 per rossoblù e 17 pareggi.
LAZIO (4‑3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto Palestra; Adopo, Prati; Esposito, Folorunsho, Gaetano; Borrelli. All. Pisacane
Lazio e Cagliari sono due delle cinque squadre ad avere subito più tiri in questo torneo: 127 a testa, davanti solo a Torino (133), Pisa (146) e Cremonese (153).
La Lazio ha vinto ben 11 delle ultime 12 sfide contro il Cagliari in Serie A, con un punteggio aggregato di 25-9; l'unica eccezione nel periodo è un pareggio per 2-2 il 19 settembre 2021, con le reti di Immobile e Cataldi per i biancocelesti, João Pedro e Keita Baldé per i rossoblù.
Il Cagliari ha subito gol in ben 15 delle ultime 16 trasferte contro la Lazio in Serie A, per una media di 2.1 reti subite a incontro; l'unico clean sheet dei sardi contro questa avversaria nel parziale risale al 28 ottobre 2009, vittoria per 1-0 firmata Alessandro Matri.
La Lazio è imbattuta da 20 gare contro il Cagliari in Serie A (17 vittorie, 3 pareggi): è la serie più lunga senza sconfitte per i biancocelesti contro una singola avversaria nella competizione.
Dopo il successo per 1-0 contro la Juventus nell'ultimo match all'Olimpico, la Lazio potrebbe vincere due gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta nel 2025; l'ultima volta risale al periodo tra settembre e novembre 2024 (cinque successi interni consecutivi in quel caso).
Il Cagliari è imbattuto da tre trasferte di campionato (1 vittorie, 2 pareggi), l'ultima volta che ha registrato quattro match fuori casa senza sconfitta in Serie A risale all'aprile-maggio 2021 (2 vittorie, 2 pareggi in quel caso con Leonardo Semplici allenatore).
La Lazio è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto gare di Serie A disputate di lunedì, grazie a quattro successi e tre pareggi; due di queste vittorie nel parziale sono arrivate proprio contro il Cagliari, nel novembre 2024 e nel febbraio 2025.
La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle ultime tre gare di Serie A (contro Atalanta, Juventus e Pisa) e potrebbe collezionare più clean sheet di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra febbraio e aprile 2023: sei in quel caso, sempre sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri.
Solo il Parma (50%) ha realizzato una percentuale più alta di gol negli ultimi 15 minuti di gioco del secondo tempo rispetto al Cagliari (44% - 4 su 9) in questo campionato. Dall’altra parte, la Lazio è la squadra che ha segnato sempre in percentuale più reti nei primi 15 minuti del primo tempo nel torneo in corso (36% - 4 su 11).
Boulaye Dia ha realizzato tre gol in tre sfide contro il Cagliari in Serie A, inclusa una doppietta il 22 ottobre 2023 con la Salernitana - solo contro Fiorentina e Hellas Verona (entrambe quattro) il classe '96 ha segnato più reti nel torneo
Sebastiano Esposito è uno dei tre attaccanti italiani attualmente presenti in Serie A, con Andrea Pinamonti e Moise Kean, ad aver segnato almeno due gol di destro (5), sinistro (2) e di testa (2) nelle ultime due stagioni di massima serie. Contro la Lazio, il classe 2002 vanta già una rete in 83’ di gioco (con l'Empoli, il 6 ottobre 2024 proprio all’Olimpico) - contro nessuna avversaria ha disputato meno minuti tra quelle contro cui vanta almeno una marcatura all'attivo (83' anche contro il Sassuolo).