Serie A Giornata 10 - lunedì 3 novembre 2025
Lazio
0 - 0
Cagliari
Lazio 0 - 0 Cagliari
Lazio-Cagliari, il risultato in diretta LIVE

La sfida dell'Olimpico chiude la 10^ giornata del campionato di Serie A: si affrontano Lazio e Cagliari. Dia vince il ballottaggio con Pedro. Tridente completato da Isaksen e Zaccagni. Pisacane con Borrelli punta centrale, Palestra sulla linea dei difensori. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

25' - Ci prova da destra la Lazio con Lazzari che trova un po' di spazio e mette in mezzo, palla deviata in angolo

14' - Primo vero tentativo da parte del Cagliari, palla a Folorunsho che ci prova in diagonale, Provedel para senza grossi problemi

11' - Gioco piuttosto spezzettato in questa primissima fase di gara, squadre molto attente tatticamente

5' - Zaccagni punta l'area e viene fermato da Mina, va giù e si lascia andare a una protesta ma l'arbitro lascia proseguire

3' - Buona partenza del Cagliari che prova a giocare a viso aperto con la Lazio che al momento è costretta sulla difensiva

calcio d'inizio!

Lazio-Cagliari 0-0

Si parte all'Olimpico

Minuto di raccoglimento in ricordo di Giovanni Galeone

Squadre in campo e inno della Serie A

Quasi tutto pronto per Lazio-Cagliari

La Lazio scende oggi in campo con la sua formazione titolare con l'età media più elevata in questa Serie A: 29 anni e 140 giorni. L'ultima volta che i biancocelesti avevano schierato un XI iniziale con un'età media più alta in campionato era il 31 marzo 2025, in casa contro il Torino (1-1).

Il Cagliari è la squadra con il numero più basso di marcatori di nazionalità diverse nel torneo in corso: soltanto due.

Nessuna squadra ha guadagnato più punti di vantaggio rispetto al Cagliari in questo campionato: cinque, come l’Udinese.

Il Cagliari schiera oggi nove giocatori italiani dal 1° minuto: record per i rossoblù in questo massimo campionato. L'ultima volta che i rossoblù avevano schierato almeno altrettanti calciatori italiani dall'inizio in un match di Serie A era il 6 gennaio 2024, al Via del Mare contro il Lecce (1-1).

150^ presenza nei maggiori cinque campionati europei per Toma Basic: 75 in Ligue 1 (tutte con il Bordeaux) e 75 in Serie A (15 con la Salernitana e 60 con la Lazio).

Michel Adopo gioca oggi la sua 50^ partita con il Cagliari tra tutte le competizioni.

Il Cagliari è solo una delle tre squadre ad avere utilizzato tutti i cambi a disposizione in questo torneo: 45, come Bologna e Torino.

La Lazio ha registrato in questa Serie A una percentuale solo del 14% di cross su azione riusciti: la peggiore del torneo in corso e meglio soltanto di Bayer Leverkusen (12%) e St. Pauli (11%) nei cinque maggiori campionati europei 2025/26.

La Lazio vanta il 52% di duelli vinti (447/859): meglio ha fatto in questo torneo solo il Milan con il 54%

La Lazio è la squadra con la differenza migliore tra gol subiti ed Expected Goals Contro in questo campionato: -5.6, ovvero sette reti al passivo a fronte di un valore di xGC di 12.6.

La Lazio conta cinque ‘clean sheet’ nelle prime nove gare di questa Serie A e potrebbe tenere la porta inviolata per più match nelle prime 10 gare stagionali del massimo torneo per la sesta volta nella sua storia, la prima dal 2022/23 (sei).

La formazione della Lazio in grafica

La formazione del Cagliari in grafica

Cagliari, le scelte di formazione

Pisacane con Borrelli in attacco, Palestra dirottato sulla linea dei difensori. Esposito, Folorunsho e Gaetano sulla linea dei trequartisti

La Lazio ha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime tre gare di Serie A (contro Atalanta, Juventus e Pisa) e potrebbe collezionare più ‘clean sheet’ di fila nel torneo per la prima volta da febbraio-aprile 2023: sei in quel caso, sempre con Maurizio Sarri in panchina.

Lazio, le scelte di formazione

Sarri scioglie il dubbio in attacco, gioca Dia anziché Pedro. Ai lati Isaksen e Zaccagni. Marusic a sinistra, Basic ancora confermato a centrocampo con Cataldi e Guendouzi

Nelle ultime 20 sfide di Serie A contro il Cagliari, la Lazio ha segnato 45 gol in totale, per una media di 2.3 reti a partita: nel periodo, dal torneo 2013/14, più che contro qualsiasi altra squadra nel torneo (44 contro Genoa, Hellas Verona e Sampdoria).

Sfida numero 77 tra Lazio e Cagliari in Serie A per un bilancio che recita 42 vittorie per i biancocelesti, 17 per rossoblù e 17 pareggi.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4‑3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto Palestra; Adopo, Prati; Esposito, Folorunsho, Gaetano; Borrelli. All. Pisacane

Lazio e Cagliari sono due delle cinque squadre ad avere subito più tiri in questo torneo: 127 a testa, davanti solo a Torino (133), Pisa (146) e Cremonese (153).

Statistiche e curiosità

La Lazio ha vinto ben 11 delle ultime 12 sfide contro il Cagliari in Serie A, con un punteggio aggregato di 25-9; l'unica eccezione nel periodo è un pareggio per 2-2 il 19 settembre 2021, con le reti di Immobile e Cataldi per i biancocelesti, João Pedro e Keita Baldé per i rossoblù.

Il Cagliari ha subito gol in 15 delle ultime 16 trasferte contro la Lazio

Il Cagliari ha subito gol in ben 15 delle ultime 16 trasferte contro la Lazio in Serie A, per una media di 2.1 reti subite a incontro; l'unico clean sheet dei sardi contro questa avversaria nel parziale risale al 28 ottobre 2009, vittoria per 1-0 firmata Alessandro Matri.

Lazio imbattuta da 20 gare con il Cagliari in Serie A

La Lazio è imbattuta da 20 gare contro il Cagliari in Serie A (17 vittorie, 3 pareggi): è la serie più lunga senza sconfitte per i biancocelesti contro una singola avversaria nella competizione.

Lazio a caccia del secondo successo casalingo consecutivo

Dopo il successo per 1-0 contro la Juventus nell'ultimo match all'Olimpico, la Lazio potrebbe vincere due gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta nel 2025; l'ultima volta risale al periodo tra settembre e novembre 2024 (cinque successi interni consecutivi in quel caso).

Cagliari imbattuto da tre trasferte in campionato

Il Cagliari è imbattuto da tre trasferte di campionato (1 vittorie, 2 pareggi), l'ultima volta che ha registrato quattro match fuori casa senza sconfitta in Serie A risale all'aprile-maggio 2021 (2 vittorie, 2 pareggi in quel caso con Leonardo Semplici allenatore).

Lazio imbattuta in sette delle ultime otto gare di Serie A

La Lazio è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto gare di Serie A disputate di lunedì, grazie a quattro successi e tre pareggi; due di queste vittorie nel parziale sono arrivate proprio contro il Cagliari, nel novembre 2024 e nel febbraio 2025.

Lazio, porta inviolata nelle ultime tre gare

La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle ultime tre gare di Serie A (contro Atalanta, Juventus e Pisa) e potrebbe collezionare più clean sheet di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra febbraio e aprile 2023: sei in quel caso, sempre sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri.

Solo il Parma più gol del Cagliari negli ultimi 15'

Solo il Parma (50%) ha realizzato una percentuale più alta di gol negli ultimi 15 minuti di gioco del secondo tempo rispetto al Cagliari (44% - 4 su 9) in questo campionato. Dall’altra parte, la Lazio è la squadra che ha segnato sempre in percentuale più reti nei primi 15 minuti del primo tempo nel torneo in corso (36% - 4 su 11).

Dia, tre gol in tre sfide contro il Cagliari

Boulaye Dia ha realizzato tre gol in tre sfide contro il Cagliari in Serie A, inclusa una doppietta il 22 ottobre 2023 con la Salernitana - solo contro Fiorentina e Hellas Verona (entrambe quattro) il classe '96 ha segnato più reti nel torneo

Sebastiano Esposito come Pinamonti e Kean

Sebastiano Esposito è uno dei tre attaccanti italiani attualmente presenti in Serie A, con Andrea Pinamonti e Moise Kean, ad aver segnato almeno due gol di destro (5), sinistro (2) e di testa (2) nelle ultime due stagioni di massima serie. Contro la Lazio, il classe 2002 vanta già una rete in 83’ di gioco (con l'Empoli, il 6 ottobre 2024 proprio all’Olimpico) - contro nessuna avversaria ha disputato meno minuti tra quelle contro cui vanta almeno una marcatura all'attivo (83' anche contro il Sassuolo).