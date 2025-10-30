Serie AGiornata 10 - lunedì 3 novembre 2025Giornata 10 - lun 3 nov
Sassuolo-Genoa 1-2: video, gol e highlights
Il Genoa conquista la prima vittoria in campionato battendo 2-1 il Sassuolo. Grifone in vantaggio al 18’ col sinistro da fuori area di Malinovskyi. A inizio ripresa la squadra guidata da Murgita e Criscito subisce il pari: al 47’ la difesa del Genoa ‘dimentica’ Berardi che da pochi passi realizza l'1-1. Nel recupero i rossoblù tornano davanti con un colpo di testa di Ostigard su cross di Martin. Con questo risultato, il Genoa lascia l’ultimo posto e sale a 6 punti
