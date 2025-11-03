Offerte Sky
Serie AGiornata 10 - lunedì 3 novembre 2025Giornata 10 - lun 3 nov
Lazio
Isaksen G. 65'Zaccagni M. 90' + 1'
2 - 0
Cagliari
Lazio
Isaksen G. 65'Zaccagni M. 90' + 1'
2 - 0
Lazio-Cagliari 2-0: video, gol e highlights

Altro risultato positivo per la Lazio che centra la seconda vittoria di fila in casa (prima volta nel 2025), battendo il Cagliari 2-0 grazie a un ottimo secondo tempo. Prima frazione equilibrata con un paio di occasioni per parte. Nella ripresa la Lazio accelera e la sblocca con un gran gol di Isaksen. Il Cagliari ci prova ma i biancocelesti la chiudono nel recupero grazie a Zaccagni. Lazio a quota 15 punti

