Serie AGiornata 10 - lunedì 3 novembre 2025Giornata 10 - lun 3 nov
Lazio-Cagliari 2-0: video, gol e highlights
Altro risultato positivo per la Lazio che centra la seconda vittoria di fila in casa (prima volta nel 2025), battendo il Cagliari 2-0 grazie a un ottimo secondo tempo. Prima frazione equilibrata con un paio di occasioni per parte. Nella ripresa la Lazio accelera e la sblocca con un gran gol di Isaksen. Il Cagliari ci prova ma i biancocelesti la chiudono nel recupero grazie a Zaccagni. Lazio a quota 15 punti