Genoa-De Rossi: chiusura in giornata. Le news LIVE sul nuovo allenatore
Il Genoa ha scelto Daniele De Rossi come successore di Vieira in panchina: nessuna attesa dopo la sosta, c'è ancora da definire l'intesa economica in queste ore, ma la chiusura sarà in giornata. Già oggi in città, domani (giovedì) il primo allenamento e nel weekend la sua prima partita contro la Fiorentina. Qui tutte le notizie di oggi live
Contro il Genoa la sua seconda panchina in carriera
Era l'ottobre del 2022 ed era subentrato da poco alla guida della Spal: il suo primo incarico da allenatore. Esordio con pareggio 0-0 in B contro il Cittadella, poi secondo match di sempre in Coppa Italia proprio contro il Genoa a Genova: fu vittoria rossoblù con gol partita di Gudmundsson. In generale ha sfidato il Genoa tre volte: con la Roma aveva collezionato una vittoria e un pari.
Terza tappa da allenatore per De Rossi
Al netto dell'esperienza da collaboratore tecnico con la Nazionale (campione d'Europa) di Mancini, quella del Genoa sarà la terza panchina di De Rossi in carriera dopo Spal e Roma. Il suo bilancio fin qui è di 47 partite con 17 vittorie, 15 pari e 15 ko. Considerando la sola Serie A bilancio di 22 panchine, con 10 vittorie, 7 pari e 5 sconfitte.
DDR atteso a Genova già oggi
L’ex giocatore e allenatore della Roma sarà già in città nella giornata di mercoledì 5 novembre per iniziare la sua avventura rossoblù.
Domenica la prima panchina contro la Fiorentina
Altra squadra, tra l'altro, reduce da un esonero recentissimo, quello di Stefano Pioli (con panchina momentaneamente affidata a Galloppa ad interim). Il primo match di De Rossi da allenatore è in programma domenica 9 alle 15 a Genova.
Contro il Sassuolo la prima vittoria in campionato con Murgita-Criscito
Tra l'addio di Vieira e il prossimo match contro la Fiorentina il Genoa ha registrato la sua prima vittoria in campionato (qui sotto gli highlights). In panchina c'era la coppia formata da Murgita e Mimmo Criscito. Risultato finale di 1-2 con gol partita di Ostigard in pieno recupero.
Gli highlights di Sassuolo-Genoa 1-2
Il rendimento di Vieira in questo campionato
- Esonerato ufficialmente il 1 novembre 2025 (dopo la 9^ giornata)
- Posizione in classifica al momento dell'esonero: 20°
- Punti in classifica: 3
- Al suo posto: Roberto Murgita e Mimmo Criscito (ad interim), poi Daniele De Rossi (in attesa di ufficialità)