Era l'ottobre del 2022 ed era subentrato da poco alla guida della Spal: il suo primo incarico da allenatore. Esordio con pareggio 0-0 in B contro il Cittadella, poi secondo match di sempre in Coppa Italia proprio contro il Genoa a Genova: fu vittoria rossoblù con gol partita di Gudmundsson. In generale ha sfidato il Genoa tre volte: con la Roma aveva collezionato una vittoria e un pari.