Como-Cagliari 0-0: Fabregas non sfonda, secondo pari di fila per lui
Il Como ci prova, ma non riesce a prendersi i tre punti in casa contro il Cagliari. Un gol c'è, in realtà, ma viene annullato dal Var: al 21' del primo tempo Valle devia nella propria porta un cross di Palestra consegnando il vantaggio al Cagliari, ma la rete viene cancellata per un fallo a inizio azione. Nella ripresa occasioni per Morata (nervosissimo nella sfida nella sfida con Mina) e Jesus Rodriguez, nel finale grande chance per Luvumbo