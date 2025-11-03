Parma-Milan 0-0
Si parte al Tardini
La squadra di Allegri vuole proseguire la rincorsa al Napoli capolista e affronta una sfida complicata al Tardini contro il Parma. Il Milan ritrova Estupinan sulla sinistra. De Winter vince il ballottaggio con Tomori e Ricci con Loftus Cheek. Davanti Nkunku-Leao. Cuesta con Cutrone e Pellegrino davanti. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
9' - Milan molto pericoloso con Leao da destra, palla in mezzo per Nkunku, prezioso intervento di Valenti a sventare la minaccia
8' - Con coraggio il Parma prova a gestire il pallone, il Milan aspetta nel tentativo di recuperare palla e attaccare la profondità
3'- Prova a rispondere il Milan con l'iniziativa di Pavlovic cross troppo schiacciato sul portiere, Suzuki senza problemi
1' - Partenza molto aggressiva da parte del Parma che prova un paio di volte la conclusione da fuori, sempre murata
Squadre in campo e inno della Serie A
Ci siamo quasi, tutto pronto per la sfida del Tardini tra Parma e Milan
Il Milan (5098) è vicino a raggiungere il traguardo delle 5100 reti nella Serie A a girone unico (inclusi risultati a tavolino) – finora solo due squadre ci sono riuscite nella storia del torneo: Juventus (5429) e Inter (5409).
Il Parma ha effettuato 4 cambi dall'ultimo incontro di Serie A, record per il club tra due partite di questa stagione.
"Quello che si pensa prima di solito non succede mai. Sarà una partita complicata. Pellegrino è un giocatore fastidioso. Dobbiamo giocare bene tecnicamente. Leao? Ha ripreso e sta facendo bene. Gli do dei consigli perché ho più esperienza, non perché sono più bravo"
Il Milan ha pareggiato le ultime due trasferte in campionato contro Juventus e Atalanta e non impatta tre match esterni di fila dal periodo tra novembre e dicembre 2018 (contro Lazio, Bologna e Frosinone in quel caso).
Dopo il successo per 1-0 contro la Roma il Milan potrebbe registrare il suo quinto successo con annesso clean sheet da inizio campionato; fino ad ora, solo i giallorossi (cinque) hanno fatto meglio in questa Serie A (quattro anche Inter e Lazio).
Dopo la sconfitta contro il Bologna, il Parma potrebbe perdere due match casalinghi di fila per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio scorsi (contro Lecce e Roma in quel caso).
"È una partita importante per noi. Abbiamo l'opportunità di vincere e fare punti. Vogliamo iniziare forti, vogliamo fare gol presto perchè qui non è mai facile giocare. Allegri? Parliamo tanto di calcio e anche della vita in generale. Lui ha esperienza, sa gestire bene noi giovani e avere una figura così è importante".
Tra tutti i match giocati dal Milan in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, quello in cui sono stati segnati più gol complessivi si è giocato proprio al Tardini: successo esterno rossonero per 5-4 ai danni del Parma il 14 settembre 2014 – questa la sequenza delle reti: 25’ Bonaventura (M), 27’ Cassano (P), 37’ Honda (M), 45’ Menez (M), 51’ Felipe (P), 68’ de Jong (M), 73’ Lucarelli (P), 79’ Menez (M) e 89’ autogol di De Sciglio (P).
Il Milan va a bersaglio da nove partite di fila contro il Parma al Tardini (17 reti, 1.9 in media a gara): tante volte quante nelle prime 19 gare giocate in casa dei Ducali in massima serie (18 marcature, 0.9 a match).
Dopo il successo alla 2^ giornata nella passata stagione, il Parma potrebbe vincere due match di fila nel girone d’andata contro il Milan per la seconda volta nella sua storia, dopo la serie di tre registrata tra dicembre 1996 e novembre 1998 (due con Carlo Ancelotti in panchina e una con Alberto Malesani).
In generale, negli incontri tra Parma e Milan sono state complessivamente segnate 155 reti (62 dai gialloblù e 93 dai rossoneri): record di marcature complessive in incontri con una singola avversaria per i Ducali nel massimo campionato.
In 13 delle ultime 14 partite di Serie A tra Parma e Milan entrambe le squadre sono andate a bersaglio (55 reti complessive, 3.9 in media a gara), dopo che nelle precedenti 10 era successo solo due volte (20 gol totali, due ad incontro).
Il Milan è andato a segno in tutte le ultime 18 partite di Serie A contro il Parma (42 reti, 2.3 di media a gara); contro nessun’altra squadra i rossoneri hanno una striscia aperta più lunga di match con almeno un gol all’attivo in Serie A (18 anche contro il Catania). L’ultima volta che il Diavolo non è andato a bersaglio contro i Ducali risale al 24 marzo 2010 (sconfitta per 0-1 al Tardini).
Solo il Napoli (4.5) effettua in media più passaggi per sequnza di gioco rispetto al Milan (4.3) in questa Serie A. Inoltre, il Milan ha già segnato due reti a seguito di sequnze su azioni da almeno 10 passaggi nel torneo in corso, al pari del Cagliari e meno solo del Bologna (tre).
Cuesta si affida alla coppia Pellegrino-Cutrone. Centrocampo più folto con la presenza di Bernabé, Keita e Sorensen. Lovik a sinistra, trio difensivo confermato con Delprato, Ndiaye e Valenti
Allegri ritrova Estupinan che prende il posto di Bartesaghi sulla sinistra. De Winter preferito a Tomori, Ricci confermato. Davanti giocano Nkunku e Leao. Torna in panchina Pulisic
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti; Britschgi; Bernabé, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao. All. Allegri.
Il Milan ha vinto 30 delle 56 sfide (14 pareggi, 12 sconfitte) contro il Parma in Serie A; solo la Roma ha sconfitto più volte (36) gli emilani nel massimo campionato.
Il Milan ha vinto sette delle ultime 10 sfide (2 pareggi, 1 sconfitta) contro il Parma in Serie A; inoltre, i rossoneri hanno segnato in tutte le ultime 18 partite contro gli emiliani nel torneo (42 reti dei meneghini nel periodo, per una media di 2.3 a match): si tratta della striscia aperta più lunga per il Diavolo in Serie A, al pari di quella contro il Catania
Il Parma ha vinto l'ultimo match casalingo contro il Milan in campionato (2-1 il 24 agosto 2024); soltanto una volta, gli emiliani hanno infilato almeno due successi consecutivi al Tardini contro i rossoneri in Serie A: tra il 1998 e il 2000 (quattro in quel caso).
Il Parma ha guadagnato al massimo sette punti dopo 10 match stagionali (1 vittoria, 4 pareggi, 5 sconfitte nel 2025/26) solo per la terza volta in Serie A, dopo il 2005/06 e il 2014/15 (in entrambi i casi sei punti); in quest'ultimo caso, gli emiliani persero anche l'11° match.
Il Parma ha perso le ultime due partite di campionato contro Roma e Bologna; i ducali non subiscono almeno tre sconfitte consecutive in Serie A dal periodo tra gennaio e febbraio scorsi (quattro in quel caso, la prima di queste proprio contro il Milan).
Il Milan è una delle due squadre imbattute in Serie A dall'inizio dello scorso settembre, insieme al Como; i rossoneri sarebbero primi in classifica nel periodo (18 punti in otto match, al pari dell'Inter).
Il Milan ha subito sette gol in questo campionato; soltanto una volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), i rossoneri hanno incassato meno reti dopo 10 partite stagionali di Serie A: nel 2003/04 (quattro); a quota sette anche nel 2004/05 e nel 2008/09.
Il Parma è la squadra che ha segnato meno gol in questa stagione nei Big-5 campionati europei: cinque reti, record negativo per i gialloblù dopo 10 match stagionali nella loro storia in Serie A.
Le prime 63 delle 163 presenze complessive di Patrick Cutrone in Serie A, condite da 13 reti, sono arrivate con la maglia del Milan tra il 2017 e il 2019; inoltre, 19 dei 28 gol del classe '98 nel massimo torneo sono stati realizzati in match casalinghi, tra cui sei degli ultimi sette.
Rafael Leão (52G+40A) è l'unico giocatore con almeno 40 gol e 40 assist nelle ultime sei stagioni di Serie A (dal 2020/21). Il portoghese ha preso parte a quattro reti (3G+1A) nelle ultime quattro partite disputate in campionato; dallo scorso ottobre, solo Ange-Yoan Bonny ha partecipato a più marcature (cinque) del classe '99 in Serie A (quattro, al pari di Hakan Çalhanoglu e Nicolò Cambiaghi).