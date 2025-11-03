Così l'allenatore della Juventus prima del match: "Ho ringraziato i giocatori per la disponibilità che mi hanno fatto vedere, poi è importante ogni partita metterci qualcosina in più, a mettercene tante insieme si rischia di fare confusione. Al momento le risposte sono molto positive. La prima cosa che dobbiamo fare con Yildiz e Conceiçao è metterli nelle condizioni di giocare nella metà campo offensiva, così spendono meno in difesa. Siamo in grado di supportare due come loro dietro Vlahovic, al momento andiamo avanti così e poi vedremo. C'è il rischio della stanchezza dell'ultima partita, però c'era un po' bisogno di confermare la formazione".