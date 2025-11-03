Juventus-Torino, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Allo Stadium va in scena il derby della Mole. Spalletti recupera Vlahovic e lo schiera titolare, supportato da Conceiçao e Yildiz. Gli esterni sono McKennie e Cambiaso, Koopmeiners ancora in difesa con Rugani. Baroni (squalificato, in panchina va Colucci) si affida alla coppia d'attacco Ngonge-Simeone, in mezzo al campo spazio a Ilic e Vlasic. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18
FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone. All. Baroni (squalificato, in panchina il vice Colucci)
Spalletti: "Al momento le risposte sono molto positive"
Così l'allenatore della Juventus prima del match: "Ho ringraziato i giocatori per la disponibilità che mi hanno fatto vedere, poi è importante ogni partita metterci qualcosina in più, a mettercene tante insieme si rischia di fare confusione. Al momento le risposte sono molto positive. La prima cosa che dobbiamo fare con Yildiz e Conceiçao è metterli nelle condizioni di giocare nella metà campo offensiva, così spendono meno in difesa. Siamo in grado di supportare due come loro dietro Vlahovic, al momento andiamo avanti così e poi vedremo. C'è il rischio della stanchezza dell'ultima partita, però c'era un po' bisogno di confermare la formazione".
Vagnati: "Dobbiamo giocarcela alla pari"
Le parole del ds del Torino a circa mezz'ora dal fischio d'inizio: "È una partita importante, la storia non ci dice cose positive ed è una motivazione in più per fare una partita straordinaria. Il risultato è figlio anche dell'atteggiamento e noi dobbiamo averlo in campo. Non dobbiamo fare ragionamenti, ma andare in campo con coraggio. Se mettiamo in campo i nostri valori possiamo fare un grande match, vogliamo che ce la giochiamo e non la subiamo".
Thuram: "Nazionale? È più importante andare bene con la Juve"
Le parole del centrocampista della Juve nel prepartita: "Mi sento bene con la squadra, abbiamo fatto una buona partita con lo Sporting. In nazionale non sono andato ma è più importante andare bene con la Juve. Il mister mi chiede solo di giocare come so e come sto facendo, mi dà fiducia".
Le scelte di Baroni
Difesa a 3 anche per l'allenatore granata (oggi squalificato, in panchina ci sarà il vice Colucci), dove trova spazio Ismajli. L'attacco è affidato alla coppia Ngonge-Simeone, da mezzali agiscono Ilic e Vlasic con Casadei al centro.
Le scelte di Spalletti
L'allenatore bianconero recupera Vlahovic, terminale offensivo con Conceiçao e Yildiz alle spalle. In mezzo al campo c'è Thuram e McKennie scala sull'esterno, con Cambiaso dall'altro lato. In difesa ancora Koopmeiners e gioca Rugani.
statistiche
I precedenti
La Juventus è rimasta imbattuta in 37 degli ultimi 38 derby (27 vittorie, 10 pareggi) contro il Torino in Serie A; l'unico successo dei granata nel periodo risale al 26 aprile 2015 (2-1 all'Olimpico Grande Torino in rimonta con gol di Matteo Darmian e Fabio Quagliarella, dopo il vantaggio bianconero di Andrea Pirlo). Inoltre, la striscia di 20 match consecutivi senza sconfitta (14 vittorie, 6 pareggi) è la seconda serie aperta più lunga della Juventus nel massimo campionato, dopo quella contro il Bologna (26).
L'ultima volta finì col segno X
Dopo l'1-1 dello scorso 11 gennaio con le reti di Kenan Yildiz e Nikola Vlasic, Juventus e Torino potrebbero pareggiare due derby di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre 2001 e febbraio 2002.
Il Toro non vince 'in casa' della Juventus da 30 anni
La Juventus è imbattuta da 19 derby casalinghi (14 vittorie, 5 pareggi) contro il Torino in Serie A, vincendo i tre più recenti e segnando più del triplo delle reti dei granata nel periodo (43 vs 14); l'ultimo successo del Toro fuori casa contro la "Vecchia Signora" nel massimo campionato risale al 9 aprile 1995 (2-1, grazie alla doppietta di Ruggiero Rizzitelli).
La Juve e il fortino Stadium
La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 31 gare (17 vittorie, 13 pareggi) all'Allianz Stadium in campionato, registrando ben 17 'clean sheet' nel periodo; l'unica sconfitta interna dei bianconeri nel parziale risale allo scorso 9 marzo: 0-4 contro l'Atalanta.
Torino reduce da due pareggi di fila
Il Torino è imbattuto da cinque match di campionato (2 vittorie, 3 pareggi) e ha chiuso in parità i due più recenti (contro Bologna e Pisa); i granata non registrano almeno tre pareggi consecutivi in Serie A dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (quattro in quel caso).
Le difficoltà granata in trasferta
Il Torino ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte di Serie A (4 pareggi, 5 sconfitte), restando a secco di gol ben cinque volte nel periodo; l'unico successo esterno dei granata nel parziale è arrivato lo scorso 14 settembre: 1-0 contro la Roma, grazie alla rete di Giovanni Simeone.
Juventus cooperativa del gol
Le ultime nove reti della Juventus in campionato sono state messe a segno da nove calciatori differenti: Khéphren Thuram, Vasilije Adzic, Francisco Conceição, Juan Cabal, Dusan Vlahovic, Federico Gatti, Kenan Yildiz, Filip Kostic e Andrea Cambiaso. In generale, nessuna squadra conta più marcatori diversi rispetto a quella bianconera in questa stagione di Serie A: 11, al pari dell'Inter.
Nessuno ha fatto peggio difensivamente del Torino
Il Torino è una delle tre squadre ad avere subito più gol in questo campionato dopo 10 giornate: 16, come Fiorentina e Hellas Verona; quella granata è anche la formazione con più reti incassate nel 1° tempo (11, ben tre in più di qualsiasi altra avversaria).
Yildiz a caccia del tris
Kenan Yildiz ha segnato in entrambi gli ultimi due derby contro il Torino in campionato; soltanto un giocatore della Juventus ha trovato il gol in tre sfide consecutive contro i granata in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Gianluca Vialli, tra gennaio 1995 e aprile 1996.
Simeone la 'bestia nera' della Juve
Giovanni Simeone ha realizzato sei gol contro la Juventus in campionato (tra cui due doppiette - nel novembre 2016 con il Genoa e nell'ottobre 2021 con l'Hellas Verona); solo contro la Lazio, l'attaccante dei granata ha segnato più reti (nove) in Serie A (sei anche contro la sua attuale squadra, il Torino). Dalla sua prima stagione in Serie A (dal 2016/17), nessun giocatore ha totalizzato più reti contro i bianconeri rispetto al Cholito (sei, al pari di Duván Zapata)