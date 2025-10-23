Finisce con un pareggio la prima di De Rossi (in tribuna, squalificato) e Vanoli alla guida di Genoa e Fiorentina. Grifone avanti al 15' con Ostigard, poi mani in area di Colombo e rigore trasformato dall'ex Gudmundsson. Colombo potrebbe rifarsi ma nella ripresa si fa parare un penalty da De Gea e al 57' i viola vanno avanti con il primo gol in campionato di Piccoli. A pareggiare, al 60', per il Genoa è Colombo: anche lui si sblocca. I viola restano ultimi a 5 punti, il Genoa sale a 7

LA CLASSIFICA