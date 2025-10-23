Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
ROM0
UDI0
INT-
LAZ-
ATA0
SAS3
BOL2
NAP0
GEN2
FIO2
Serie AGiornata 11 - domenica 9 novembre 2025Giornata 11 - dom 9 nov
Fine
Genoa
Ostigard L. 15'Colombo L. 60'
2 - 2
Fiorentina
Gudmundsson A. 20' (Rig.)Piccoli R. 57'
Genoa
Ostigard L. 15'Colombo L. 60'
2 - 2 Fiorentina
Gudmundsson A. 20' (Rig.)Piccoli R. 57'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Genoa-Fiorentina 2-2: video, gol e highlights

Finisce con un pareggio la prima di De Rossi (in tribuna, squalificato) e Vanoli alla guida di Genoa e Fiorentina. Grifone avanti al 15' con Ostigard, poi mani in area di Colombo e rigore trasformato dall'ex Gudmundsson. Colombo potrebbe rifarsi ma nella ripresa si fa parare un penalty da De Gea e al 57'  i viola vanno avanti con il primo gol in campionato di Piccoli. A pareggiare, al 60', per il Genoa è Colombo: anche lui si sblocca. I viola restano ultimi a 5 punti, il Genoa sale a 7

LA CLASSIFICA 