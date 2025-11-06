Nicolò Zaniolo, che ha collezionato le prime 94 presenze in Serie A con la Roma, arricchite da 13 gol e sei assist tra il 2018 e il 2023, va a segno da due presenze di fila e potrebbe eguagliare la sua miglior serie realizzativa tra i maggiori cinque tornei europei e Süper Lig, arrivando a tre come tra ottobre e novembre 2019 con la maglia giallorossa. Nelle due partite giocate in Serie A contro la Roma finora, per lui un gol con la maglia dell'Atalanta e un'espulsione con quella della Fiorentina