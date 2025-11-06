27' - Il primo giallo del match va a Cristante per un pestone in ritardo su Karlstrom
Roma-Udinese, il risultato in diretta LIVE
La Roma gioca per la testa della classifica all'Olimpico. Subito aggressivi i giallorossi con il doppio tentativo di Koné smorzato dalla difesa ospite. Celik sfiora il gol di testa su un cross di Wesley, molto attivo all'inizio del match. L'Udinese non sta a guardare e risponde con un destro di Atta fuori di poco. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW alle 18. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Atta sfiora il vantaggio!
26' - Prima occasione anche per l'Udinese, con il francese che attacca benissimo la difesa alta della Roma e viene lanciato in profondità. Recuperato da Wesley, sterza e calcia col destro in area: palla di poco fuori alla destra di Svilar
23' - Altro colpo di testa pericoloso, stavolta di Pellegrini dopo un tiro deviato di Soulé. La mira non è granché e la palla si perde sul fondo
Celik vicino al gol!
21' - Azione insistita della Roma. Wesley crossa di destro dal lato corto dell'area di rigore e trova l'inserimento del turco: colpo di testa di poco fuori alla destra di Okoye
18' - Dopo un inizio arrembante della Roma, negli ultimi minuti l'Udinese sta riuscendo a difendersi meglio e a tenere di più il pallone
13' - Occasione per Koné! Wesley scappa a sinistra e crossa, la corta respinta di Solet è raccolta dal francese: primo tiro pericoloso e respinto, il secondo è deviato e raccolto facilmente da Okoye
10' - Cross di Soulé da destra, Okoye allontana con i pugni in uscita
9' - Recupero alto di Wesley su Zaniolo. Il brasiliano lancia nello spazio Hermoso, che guadagna corner tentando di crossare. Dalla bandierina nulla di fatto
6' - Punizione dalla trequarti battuta da Pellegrini verso il secondo palo. Sponda interessante di Hermoso, la difesa dell'Udinese allontana
2' - Scontro in mezzo al campo tra compagni di squadra, Bertola e Kabasele. Quest'ultimo è costretto a uscire dal campo, ma riesce a rientrare per il momento
1' - Pioggia di fischi per Zaniolo, che ha dato il via al match. Il suo ritorno non viene accolto con indifferenza
1' - Il primo pallone è dell'Udinese, si va!
Bellissima atmosfera come al solito all'Olimpico, sciarpe al vento e le note di Venditti cantate dal pubblico. In tribuna anche alcune leggende del club giallorosso come Sebino Nela, Ruggiero Rizzitelli e Giuseppe Giannini
Le squadre sono in campo
Prima maglia per i giallorossi, ospiti con la seconda dal colore argenteo. QUI tutte le maglie delle 20 squadre del campionato, comprese le edizioni speciali!
Gasperini premiato miglior allenatore di ottobre
A dargli il premio nel pre-partita, assegnato dalla Lega, è stato il suo predecessore, Claudio Ranieri
Dove vedere Roma-Udinese su Sky Sport
Gli indisponibili di Roma-Udinese
Ancora emergenza in attacco per i giallorossi, privi di Ferguson, Dybala e Bailey. Nell'Udinese prosegue ancora la lunga assenza di Kristensen in difesa, mentre Keinan Davis è stato recuperato almeno per la panchina. ECCO gli infortunati di tutte le 20 squadre di Serie A
L'Udinese a Roma, a Udine vince l'Italia
Con i bianconeri in trasferta, al Bluenergy Stadium ieri si è giocata l'amichevole dell'ItalRugby contro l'Australia. Un match che visto lo storico successo azzurro. QUI gli highlights della sfida
Il riscaldamento della Roma
Calorosa accoglienza come al solito all'Olimpico
La designazione arbitrale
Match affidato al sardo Giuseppe Collu. Suoi assistenti saranno Cipressa e Trinchieri, con Mucera IV ufficiale. Al Var la coppia Dionisi-Fabbri
Konè a Sky: "Dobbiamo migliorare il rendimento in casa"
Il centrocampista francese a Sky Sport prima della partita: "Presto per parlare di obiettivi, dobbiamo continuare ciò che stiamo facendo. Oggi l'obiettivo è vincere per migliorare il nostro rendimento casalingo. L'Udinese è squadra sia forte fisicamente che di qualità, ma noi non siamo da meno e arriviamo pronti al match"
Il ritorno di Zaniolo all'Olimpico
Il grande ex del match ha iniziato molto bene la stagione con 4 gol in tutte le competizioni, 3 in campionato di cui gli ultimi 2 nelle ultime 2 partite. Lo scorso anno, nel primo ritorno a Roma post cessione, segnò con la maglia dell'Atalanta una rete importante, accompagnata da esultanza polemica e dai fischi dello stadio. Maurizio Compagnoni per Sky Sport Insider ha analizzato il suo ritorno a buoni livelli in questo inizio di stagione
Gasperini a Sky: "Il segreto di questa Roma è il gruppo"
L'allenatore della Roma parla a Sky Sport nel pre-partita: "Oggi incontriamo una squadra brava a chiudersi, è un bel test per tutti quanti. L'Udinese è una delle squadre di metà classifica che hanno alzato il proprio livello, noi però arriviamo all'appuntamento con forza ed entusiasmo. Cristante e Mancini sono due leader, ma la forza della Roma è il gruppo omogeneo che sta vivendo questo periodo con voglia di fare bene"
La vittoria della Roma in Europa League
I giallorossi in settimana hanno ritrovato il successo in Europa dopo le due sconfitte di fila in casa contro Lille e Viktoria Plzen. Ecco gli highlights della vittoria a Glasgow contro i Rangers
La classifica di Serie A: chance per la Roma
Con il pareggio del Milan a Parma e la sconfitta del Napoli a Bologna, i giallorossi hanno l'occasione di andare da soli in testa alla classifica, aspettando ovviamente il posticipo serale a San Siro tra Inter e Lazio. Ecco la classifica quando mancano solo due partite al termine della giornata 11
Come sono andate le sfide delle 15
Un big match e uno scontro salvezza, due partite piene di sorprese ed emozioni. Potete riviverle di seguito:
Le scelte di Runjaic
Davis recupera per la panchina, in attacco ancora Buksa con Zaniolo. Centrocampo fantasia con Ekkelenkamp e Atta mezzali ai lati di Karlstrom. Zanoli e Kamara ancora vincenti dai ballottaggi sulle fasce, in difesa Bertola con Solet e Kabasele davanti a Okoye
Le scelte di Gasperini
Confermate le previsioni della vigilia, con il tridente offensivo formato da Soulé, Pellegrini e Dovbyk dopo l'ottima prova di Glasgow. A centrocampo la solita cerniera Koné-Cristante con Celik e Wesley a spingere sulle fasce. Davanti a Svilar la linea consueta con Mancini, Ndicka ed Hermoso da destra a sinistra
Nicolò Zaniolo, che ha collezionato le prime 94 presenze in Serie A con la Roma, arricchite da 13 gol e sei assist tra il 2018 e il 2023, va a segno da due presenze di fila e potrebbe eguagliare la sua miglior serie realizzativa tra i maggiori cinque tornei europei e Süper Lig, arrivando a tre come tra ottobre e novembre 2019 con la maglia giallorossa. Nelle due partite giocate in Serie A contro la Roma finora, per lui un gol con la maglia dell'Atalanta e un'espulsione con quella della Fiorentina
Artem Dovbyk è andato a segno in ciascuna delle due sfide stagionali contro l'Udinese nello scorso campionato, realizzando su rigore il gol decisivo per la vittoria della Roma nella più recente (2-1, 26 gennaio 2025), quella che resta una delle sue due trasformazioni dal dischetto in Serie A; la squadra friulana potrebbe diventare il suo bersaglio preferito in assoluto nel campionato italiano. Due gol anche contro Genoa, Hellas Verona e Parma
In questa Serie A solo il Como (79) ha effettuato più recuperi palla offensivi in seguito a pressing, ossia entro massimo 40 metri dalla porta avversaria, della Roma (77) e dell'Udinese (72)
Si sfidano la squadra con la miglior difesa dei big-5 tornei europei in corso (la Roma, cinque gol subiti, pari all'Arsenal) e l'Udinese che ha incassato 15 reti, una in meno di Hellas Verona e Torino, oltre che tre in meno della Fiorentina, che ha il primato negativo a quota 18 in questa Serie A; i giallorossi hanno concesso agli avversari solo 153 palloni giocati nella propria area di rigore, più soltanto dell'Inter (140) in questo campionato
La Roma ha perso l'ultima gara di campionato, contro il Milan, e non incassa due sconfitte di fila in Serie A dal periodo novembre-dicembre 2024; a quella serie (arrivata a quattro) risale anche l'ultima volta in cui i giallorossi sono rimasti senza segnare per due match consecutivi nella competizione
L'Udinese ha raccolto almeno 15 punti dopo le prime 10 gare stagionali in Serie A in ciascuna delle ultime due annate (16 nel 2024/25 e 15 nel 2025/26), tante volte quante nei precedenti 12 campionati a questo punto del torneo (16 nel 2014/15 e 21 nel 2022/23)
La Roma in questo campionato viaggia a una media esatta di una rete segnata a partita (10 in 10 incontri) e nell'era dei tre punti a vittoria non ha mai realizzato meno gol dopo le prime 10 gare stagionali in Serie A: 10 anche nel 1995/96, 2008/09 e 2024/25. Considerando invece le prime 11 partite, il record negativo dal 1994/95 a oggi sono le 11 reti del 2008/09
La Roma ha vinto ben 14 delle ultime 16 sfide casalinghe contro l'Udinese in Serie A (2 sconfitte) e nel periodo (dalla stagione 2009/10) quella friulana è la formazione battuta più volte in casa dai giallorossi in campionato. In sei delle ultime nove gare all'Olimpico contro i bianconeri, la squadra capitolina ha anche ottenuto un clean sheet
L'Udinese ha subito almeno due reti in tutte le ultime cinque sfide contro la Roma in Serie A (cinque sconfitte) e nella sua storia non ha mai incassato più di una rete contro i giallorossi per sei match consecutivi nella competizione: cinque anche tra il 1956 e il 1958
La Roma ha vinto otto delle ultime 10 sfide contro l'Udinese in Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta), incluse tutte le ultime cinque con un punteggio aggregato di 13-3
Buonasera a tutti. Roma-Udinese è la sfida delle 18 della 11^ giornata di Serie A. Avviciniamoci al fischio d'inizio con statistiche e curiosità sulle due squadre e sull'incontro