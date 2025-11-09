Dopo la prestazione opaca con il Kairat, l’Inter si riaccende e batte la Lazio al termine di un match convincente. Parte forte la squadra di Chivu che la sblocca dopo 3’ con Chivu. L’Inter controlla i tentativi laziali e a inizio ripresa fa 2-0 con Bonny. Zielinski segna ma il gol è irregolare per mani di Dimarco. La squadra di Sarri con generosità si spinge in avanti e colpisce la traversa con Gila. Ma vince l’Inter che aggancia la Roma a 24 in vetta alla classifica

