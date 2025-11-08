Serie AGiornata 11 - sabato 8 novembre 2025Giornata 11 - sab 8 nov
Fine
2 - 2
2 - 2
Parma-Milan 2-2: video, gol e highlights
Grazie a un gran secondo tempo il Parma conquista un punto contro il Milan, al Tardini, rimontando da 0-2 a 2-2. I rossoneri dominano la prima frazione, passano in vantaggio con Saelemaekers e raddoppiano su rigore con Leao (fallo su Saelemaekers). Bel recupero Bernabé la riapre e a inizio ripresa il Parma spinge, colpisce un palo e poi segna con Delprato. Nel finale Saelemaekers e Pulisic sprecano. Rossoneri a 22, momentaneamente col Napoli