Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
INT1
LAZ0
ATA0
SAS3
BOL2
NAP0
GEN2
FIO2
ROM2
UDI0
Serie AGiornata 11 - domenica 9 novembre 2025Giornata 11 - dom 9 nov
Fine
Roma
Pellegrini L. 42' (Rig.)Celik Z. 61'
2 - 0
Udinese
Roma
Pellegrini L. 42' (Rig.)Celik Z. 61'
2 - 0 Udinese
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Roma-Udinese 2-0: video, gol e highlights

La Roma si lascia alle spalle Milan e Napoli, la vittoria sull'Udinese vale il primato in attesa dell'Inter. I giallorossi partono bene sfiorando il gol con Celik e Cristante, che colpisce il palo. Al 42' assegnato un rigore per fallo di mano di Kamara pescato dal Var: dal dischetto Pellegrini è glaciale. Match chiuso dal primo gol in Serie A di Celik, che sfrutta l'assist di Mancini. Nel finale Svilar blinda il risultato su Zaniolo ed è salvato dal palo sul tiro deviato di Atta

CLASSIFICA - PAGELLE