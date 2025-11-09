La Roma si lascia alle spalle Milan e Napoli, la vittoria sull'Udinese vale il primato in attesa dell'Inter. I giallorossi partono bene sfiorando il gol con Celik e Cristante, che colpisce il palo. Al 42' assegnato un rigore per fallo di mano di Kamara pescato dal Var: dal dischetto Pellegrini è glaciale. Match chiuso dal primo gol in Serie A di Celik, che sfrutta l'assist di Mancini. Nel finale Svilar blinda il risultato su Zaniolo ed è salvato dal palo sul tiro deviato di Atta

