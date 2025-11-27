Serie AGiornata 13 - domenica 30 novembre 2025Giornata 13 - dom 30 nov
Fine
0 - 2
0 - 2
Pisa-Inter 0-2: video, gol e highlights
Una doppietta di Lautaro Martinez consente all'Inter di tornare alla vittoria. La squadra di Chivu conquista 3 punti in casa di un buon Pisa e sale a quota 28 in classifica. Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, l'argentino sblocca il risultato al 69' con un gran gol su assist di Esposito. All'83' arriva il raddoppio del "Toro", che tre minuti più tardi sfiora addirittura la tripletta colpendo un palo