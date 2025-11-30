Serie AGiornata 13 - domenica 30 novembre 2025Giornata 13 - dom 30 nov
0 - 1
0 - 1
Roma-Napoli 0-1: video, gol e highlights
Napoli di corto muso: Conte fa il colpaccio a Roma e aggancia il Milan di Allegri in vetta alla classifica. Il big match dell'Olimpico va ai campioni in carica che vincono 1-0 grazie a una rete di David Neres nel primo tempo. Al 90' si iscrive alla partita anche Milinkovic-Savic con una parata decisiva su Baldanzi. Gasp è ora a -1 dal primo posto, a quota 27 punti, come l'Inter: ci sono quattro squadre in un punto…