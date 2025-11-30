Serie AGiornata 13 - domenica 30 novembre 2025Giornata 13 - dom 30 nov
2 - 1
Il Lecce vince in casa dopo 196 giorni, Toro ko: Asllani sbaglia un rigore al 90°
Prima vittoria casalinga della squadra di Di Francesco, che torna a festeggiare al Via del Mare dopo 196 giorni e abbandona il terzultimo posto. Tremendo uno-due in avvio: la sblocca Coulibaly di testa, due minuti dopo raddoppia Banda ancora su assist di Berisha. Palo di Nkounkou, attento Falcone su Zapata. Adams accorcia con la deviazione di Tiago Gabriel, nel finale il Var punisce il contatto tra Tete Morente e Coco ma Falcone para il rigore di Asllani