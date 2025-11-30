Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
ROM-
NAP-
LEC2
TOR1
PIS0
INT2
ATA2
FIO0
Serie AGiornata 13 - domenica 30 novembre 2025Giornata 13 - dom 30 nov
Fine
Atalanta
Kossounou O. 41'Lookman A. 51'
2 - 0
Fiorentina
Atalanta
Kossounou O. 41'Lookman A. 51'
2 - 0 Fiorentina
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Atalanta Fiorentina 2-0: video, gol e highlights

Otto partite e oltre due mesi dopo, l'Atalanta ritrova la vittoria in campionato. Fiorentina battuta 2-0 con un gol per tempo. Partita sbloccata al 41' dalla prima rete in Serie A di Kossounou, il cui probabile tentativo di cross prende una traiettoria beffarda per de Gea. Lo spagnolo è invece reattivo sul colpo di testa di De Ketelaere al 51', ma Lookman da due passi non fallisce la ribattuta. Reazione ospite fermata dal palo di Kean. Viola ancora senza vittorie in campionato

CLASSIFICA