Serie AGiornata 13 - domenica 30 novembre 2025Giornata 13 - dom 30 nov
Atalanta Fiorentina 2-0: video, gol e highlights
Otto partite e oltre due mesi dopo, l'Atalanta ritrova la vittoria in campionato. Fiorentina battuta 2-0 con un gol per tempo. Partita sbloccata al 41' dalla prima rete in Serie A di Kossounou, il cui probabile tentativo di cross prende una traiettoria beffarda per de Gea. Lo spagnolo è invece reattivo sul colpo di testa di De Ketelaere al 51', ma Lookman da due passi non fallisce la ribattuta. Reazione ospite fermata dal palo di Kean. Viola ancora senza vittorie in campionato