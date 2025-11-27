Luciano Spalletti affronta per la prima volta il Napoli in Serie A dopo aver lasciato la squadra partenopea al termine della stagione 2022/23; il tecnico della Juventus ha vinto ben otto delle ultime 10 sfide di campionato contro formazioni che ha allenato in precedenza nella competizione (1 pareggio, 1 sconfitta) anche se, più nello specifico, ha perso in tre delle ultime cinque occasioni in cui ha affrontato per la prima volta una sua ex (2 vittorie).
Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
La domenica della 14^ giornata del campionato di Serie A si chiude con il big match del Maradona: si affrontano Napoli e Juventus. Spalletti con la coppia d'attacco Conceiçao-Yildiz, non gioca David, a centrocampo c'è Thuram, a sinistra Cabal. Conte sceglie Elmas al posto di Vergara a centrocampo. Hojlund con Lang e Neres ai fianchi. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte
JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram, Cabal; Conceição, Yildiz. All. Spalletti
In questo campionato nessuna squadra ha guadagnato più punti della Juventus da situazione di svantaggio: sette per i bianconeri, come il Bologna.
La Juventus ha vinto le ultime tre partite considerando tutte le competizioni, miglior serie da agosto per i bianconeri (tre successi anche in quel caso); in una singola stagione la squadra piemontese non arriva a quattro vittorie di fila da febbraio 2025.
Chiellini: "Giocheremo senza punti di riferimento"
"Al Maradona l'ambiente non è mai tranquillo, ma nei limiti della sportività. Mi aspetto una partita tosta. In attacco senza punti di riferimento, credo sia stato fatto per avere il controllo della partita"
Manna: "Partita importante anche per la classifica"
"È una partita importante, anche vedendo i risultati di oggi e la classifica, per dare continuità di prestazione. La Juve è una squadra forte, che si sta ricostruendo"
Il Napoli ha segnato quattro reti negli ultimi due primi tempi di Serie A (tre vs Atalanta e una vs Roma) tanti gol quanti quelli messi a segno nelle precedenti 10 prime frazioni di gioco nel massimo campionato.
Nelle ultime 20 partite tra Napoli e Juventus in casa degli azzurri sono stati realizzati 62 gol: 3.1 di media a match (38 per gli azzurri e 24 per i bianconeri).
Lazio-Bologna 1-1, gol e highlights
Un punto a testa per Lazio e Bologna nella quattordicesima giornata di Serie A. All'Olimpico termina 1-1: a sbloccare il risultato era stata la squadra di Sarri con Isaksen al 38', ma due minuti più tardi è arrivato il pareggio di Odgaard. Nella ripresa Ravaglia nega il vantaggio ai biancocelesti in tre occasioni, poi i padroni di casa restano in 10 al 79' per l'espulsione di Gila per proteste. Il Bologna sale a 25 punti, la Lazio a quota 19
L'ultima volta in cui la Juventus è stata sopra di un gol per poi essere sconfitta in Serie A è stata proprio contro il Napoli, il 25 gennaio 2025.
Il Napoli ha vinto tre gare di fila tra tutte le competizioni (vs Atalanta, Qarabag e Roma) per la prima volta dal periodo maggio-settembre 2025 (serie di quattro in quel caso)
L'1-1 è il punteggio più frequente tra Napoli e Juventus in Serie A, finale di 22 incontri, il più recente dei quali il 6 gennaio 2022 (reti di Mertens e Chiesa).
Juventus, le scelte di formazione
Anche le scelte di Spalletti sorprendono un po'. In attacco coppia inedita con Conceiçao e Yildiz, né Openda, né David. A sinistra gioca Cabal. A centrocampo c'è Thuram con Locatelli e McKennie. Koopmeiners nei tre dietro
Napoli, le scelte di formazione
Conte scioglie le riserve per il centrocampo e schiera Elmas e non Vergara. In attacco, Hojlund confermato come punta centrale, ai suoi fianchi ci sono Lang e Neres. A sinistra gioca Olivera
La Juventus è sia la formazione che ha vinto più sfide (71) sia quella che ha segnato più reti (228) contro il Napoli in Serie A – completano il bilancio 38 successi partenopei e 49 pareggi in 158 precedenti nel torneo.
Le formazioni ufficiali
Lo scenario di Napoli-Juventus
Statistiche e curiosità
La Juventus ha trovato il successo solo in una delle ultime otto gare di Serie A contro il Napoli (2 pareggi, 5 sconfitte), dopo che aveva vinto quattro delle sei precedenti (2 sconfitte) e, più in generale, è la formazione che ha superato più volte i partenopei nella competizione (71).
Napoli sempre vittorioso nelle ultime sei in casa contro la Juve
Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei gare interne contro la Juventus in Serie A: solo l'Inter è riuscita a registrare più successi casalinghi consecutivi contro i bianconeri nella storia della competizione - otto, tra il 1935 e il 1943.
Juve, dal 2020 sette sconfitte in undici gare di serie A col Napoli
La Juventus ha perso sette delle 11 gare di Serie A contro il Napoli dal 2020 in avanti (2 vittorie, 2 pareggi): almeno tre sconfitte in più rispetto a quelle registrate contro qualsiasi altra avversaria - il 17% dei ko dei bianconeri nel periodo è arrivato contro i partenopei (7/41).
Se non perde, Napoli imbattuto in casa per tutto l'anno solare
Qualora non perda contro la Juventus, il Napoli riuscirebbe a restare imbattuto in un intero anno solare in casa in Serie A per la prima volta dal 1987 (11 vittorie, 3 pareggi) - finora ha ottenuto 12 successi e quattro pareggi al Maradona nel 2025 ed è l'unica squadra (escluse neopromosse) che non ha mai perso nelle gare interne nei cinque grandi campionati europei nel periodo.
Juve vittoriosa una sola volta nelle ultime otto contro prime due in classifica
La Juventus ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato contro avversarie nelle prime due posizioni in classifica a inizio giornata (5 pareggi, 2 sconfitte) - escluse dal conteggio le prime due giornate - successo arrivato contro l'Inter per 1-0 lo scorso 16 febbraio; tuttavia, i bianconeri hanno tenuto la porta inviolata in ben quattro delle sei più recenti di queste sfide.
Napoli e Juve squadre che hanno concesso meno interruzioni 'alte' ad avversari
Napoli (105) e Juventus (99) sono le due squadre che hanno concesso meno interruzioni alte alle squadre avversarie in questa Serie A, misurate come numero di sequenze, con tre o meno passaggi, terminate 40 metri o meno dalla propria porta
Juve squadra che ha effettuato più tiri da fuori area
La Juventus è la squadra che ha effettuato più tiri da fuori area in questa Serie A (81), mentre il Napoli è la formazione -tra q uelle attualmente nel lato sinistro della classifica - che ne ha subiti di più (63); dal punto di vista realizzativo, i bianconeri contano quattro reti dalla distanza nel torneo in corso (come Bologna e Lecce): meno solo di Inter e Milan (entrambe a cinque)
Spalletti contro il Napoli per la prima volta dopo lo Scudetto
Neres ha preso parte a 5 gol nelle ultime 6 presenze in A
David Neres ha preso parte a cinque gol nelle sue ultime sei presenze in Serie A (tre reti e due assist), dopo che non aveva partecipato a neanche una marcatura nelle 16 precedenti; dopo i centri contro Atalanta e Roma, l'attaccante del Napoli può andare a segno in tre presenze di fila per la prima volta considerando i 10 grandi campionati europei.
Yildiz, tutte le sette partecipazioni a gol sono arrivate all'Allianz
Tutte le sette partecipazioni al gol di Kenan Yildiz in questa Serie A sono arrivate all'Allianz Stadium (quattro reti, tre assist): l'ultima volta in cui il numero 10 della Juventus ha preso parte a una marcatura fuori casa nel torneo risale allo scorso maggio, contro il Venezia (un gol), al Penzo; inoltre, con una rete, il turco diventerebbe il secondo giocatore della Juventus negli ultimi 50 anni a segnare almeno cinque gol nelle prime 15 gare di una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni, dopo Alessandro Del Piero (cinque nel 1994/95)