Lazio-Bologna, il risultato in diretta
La Lazio ospita il Bologna all'Olimpico per la 14^ giornata di Serie A. I rossoblù partono forte e dopo 45 secondi sfiorano il gol con Orsolini, la cui conclusione termina a centimetri dal palo. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
5' - Ci prova Cataldi su punizione dai 30 metri: pallone che termina alto sopra la traversa
2' - Risponde la Lazio: discesa di Isaksen sulla destra, arriva sul fondo e crossa. Pallone deviato in angolo, il primo del match
1' - Pronti-via, ci prova Orsolini! Tavares buca l'intervento, il capitano del Bologna calcia di sinistro sul primo palo con il pallone che termina di poco fuori
Lazio-Bologna, si parte!
Inizia la partita all'Olimpico
Squadre in campo, suona l'inno della Serie A. Tra poco si parte!
Così tra poco in campo...
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.
- A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Lazzari, Pedro, Noslin, Dia, Cancellieri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.
- A disposizione: Pessina, Franceschelli, Holm, Bernardeschi, Rowe, Immobile, Ferguson, Lykogiannis, Dallinga, Lucumi, De Silvestri, Dominguez, Sulemana, Fabbian
Entrambe le squadre reduci da impegni in Coppa Italia
Sia Lazio che Bologna vengono dall'impegno negli ottavi di finale di Coppa Italia. Entrambe le squadre sono scese in campo giovedì: i biancocelesti hanno battuto il Milan, i rossoblù il Parma. Ora Lazio e Bologna si affronteranno nei quarti di finale.
Zaccagni consegna a Immobile una maglia celebrativa
Mattia Zaccagni, attuale capitano della Lazio, ha consegnato una maglia celebrativa a Ciro Immobile. L'attaccante ha ricevuto l'abbraccio di tutti i suoi ex compagni di squadra e dell'intero Olimpico.
Immobile commosso per l'omaggio dell'Olimpico
L'Olimpico ha riservato un'accoglienza speciale a Ciro Immobile. L'attaccante è stato accolto dalla Curva Nord con cori e uno striscione: "Nessuno può impedire ad un popolo di salutare la sua storia".
Isaksen: "Partita molto importante, daremo tutto"
Le parole dell'esterno offensivo su Sky: "E' una partita molto importante, veniamo da una sconfitta in campionato e giochiamo contro una squadra che è sopra di noi in classifica. Anche il Bologna ha giocato in Coppa Italia, abbiamo le gambe fresche e abbiamo recuperato. Siamo pronti a giocare davanti ai nostri tifosi, daremo tutto quello che avremo".
Italiano: "Immobile? Non so se avrà 20 minuti o mezz'ora"
L'allenatore ha parlato su Sky prima del match: "Se giocherà Immobile? Vediamo come andrà la partita. Chiaramente è un grande ritardo di condizione, dobbiamo cercare di alzargli il minutaggio e vediamo se sarà possibile. Non so se avrà 20 minuti o mezz'ora. Non vediamo l'ora di averlo al 100%". Sulla classifica: "E' ancora presto, siamo a 1/3 del campionato e tutto può ancora accadere. Oggi è una partita importante, veniamo da una sconfitta e vogliamo tornare a fare punti consapevoli che giocheremo contro una squadra forte".
Con la rete contro la Cremonese, Riccardo Orsolini è arrivato a totalizzare 15 gol in Serie A nel 2025: più di qualsiasi altro giocatore nel periodo; solo tre calciatori del Bologna hanno fatto meglio in un singolo anno solare nella competizione nell'era dei tre punti a vittoria: Marco Di Vaio (16 nel 2009 e 17 nel 2010), Julio Cruz (16 nel 2002) e Marko Arnautovic (16 nel 2022)
Lotito: "I nostri calciatori piacciono a tante squadre ma non sono sul mercato"
Il presidente della Lazio è intervenuto su Sky prima del calcio d'inizio: "La squadra ha trovato la quadratura, il gruppo si è cementato. Ci sono delle potenzialità, se riescono a esprimerle come sta accadendo ultimamente potranno dire la loro contro tutte le squadre. Penso sia un problema di concentrazione. Tenete presente che la società non ha alcun interesse a indebolire la squadra, lo chiariamo una volta per tutte. Con il lavoro di tutti si possono creare le condizioni per ripercorrere un tragitto che ci ha sempre visto presenti nelle competizioni europee. Non dobbiamo fare voli pindarici, ma essere consapevoli dei nostri mezzi e avere la certezza che abbiamo un gruppo motivato e unito". Sul mercato di gennaio: "La squadra non verrà indebolita. Se non verrà indebolita c'è una logica... Qui non andiamo al supermercato pago 1 e prendo 3, dobbiamo fare le cose che necessitano per migliorare e non mortificare le persone che sono oggi all'interno dell'organico. Laddove ci dovesse essere la necessità... i nostri calciatori fanno gola a tante squadre ma non sono sul mercato".
L'attaccante della Lazio Valentín Castellanos ha preso parte a cinque gol in questo campionato (due reti e tre assist), tutti nel corso dei primi tempi: è infatti il giocatore che è stato coinvolto in più marcature prima dell'intervallo nella Serie A in corso.
Metà giornata già in archivio: il programma del 14° turno
- Sassuolo-Fiorentina 3-1
- Inter-Como 4-0
- Verona-Atalanta 3-1
- Cremonese-Lecce 2-0
- Cagliari-Roma 0-1
- Lazio-Bologna, ore 18
- Napoli-Juventus, ore 20.45
- Pisa-Parma, lunedì ore 15
- Udinese-Genoa, lunedì ore 18
- Torino-Milan, lunedì ore 20.45
Lazio e Bologna sono le due squadre che hanno segnato più gol nei minuti di recupero di questa Serie A: tre a testa e insieme un quarto delle reti complessivamente realizzate nel torneo in corso in questo intervallo temporale (6/24).
Solo il Milan (19) ha ottenuto più punti del Bologna (nove, come la Roma) considerando gli scontri diretti tra le squadre attualmente nelle prime nove posizioni in classifica in Serie A (per i rossoblù tre successi e due sconfitte) - dall'altra parte, nessuna formazione ha registrato meno punti della Lazio (tre, come l'Udinese).
Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime cinque trasferte di Serie A (3 vittorie, 2 pareggi), segnando una media di 2.4 gol a incontro - inoltre, ha vinto le due più recenti (contro Parma e Udinese) e può trovare tre successi esterni di fila nella competizione per la prima volta da marzo 2024, quando una vittoria della serie fu proprio contro la Lazio.
Le scelte di Italiano in grafica
Le scelte di Sarri in grafica
Immobile torna all'Olimpico
Giornata importante per Ciro Immobile che torna all'Olimpico da avversario. L'attaccante classe 1990 ha disputato 340 partite con la maglia della Lazio nelle quali ha realizzato 207 gol. Il calciatore verrà omaggiato con una maglia dall'attuale capitano Zaccagni.
La Lazio ha ottenuto ben 13 dei 18 punti in questo campionato in incontri casalinghi: il 72%, la percentuale più alta nel torneo in corso; inoltre, i biancocelesti hanno vinto senza subire gol nelle ultime tre gare interne di Serie A e non registrano più clean sheet consecutivi in incontri domestici da settembre-ottobre 2015 (anche in quell'occasione trovando sempre la vittoria).
Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime nove gare di Serie A contro la Lazio, anche se nelle restanti quattro ha incassato nove gol; prima di questa serie, i rossoblù avevano subito almeno una rete in ciascuno dei precedenti 12 incontri contro i biancocelesti nel torneo.
La Lazio ha vinto cinque delle ultime sei gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (1 sconfitta), con una media di 2.2 gol segnati a partita; quella rossoblù è l'avversaria contro cui i biancocelesti hanno trovato più successi (40) e realizzato più reti (133) in casa nella competizione .
Il Bologna ha trovato il successo in ben tre delle ultime quattro sfide contro la Lazio in Serie A (1 sconfitta): tante vittorie quante ne avevano registrate nelle precedenti 22 gare contro i biancocelesti nel torneo (8 pareggi, 11 sconfitte).