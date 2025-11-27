Il presidente della Lazio è intervenuto su Sky prima del calcio d'inizio: "La squadra ha trovato la quadratura, il gruppo si è cementato. Ci sono delle potenzialità, se riescono a esprimerle come sta accadendo ultimamente potranno dire la loro contro tutte le squadre. Penso sia un problema di concentrazione. Tenete presente che la società non ha alcun interesse a indebolire la squadra, lo chiariamo una volta per tutte. Con il lavoro di tutti si possono creare le condizioni per ripercorrere un tragitto che ci ha sempre visto presenti nelle competizioni europee. Non dobbiamo fare voli pindarici, ma essere consapevoli dei nostri mezzi e avere la certezza che abbiamo un gruppo motivato e unito". Sul mercato di gennaio: "La squadra non verrà indebolita. Se non verrà indebolita c'è una logica... Qui non andiamo al supermercato pago 1 e prendo 3, dobbiamo fare le cose che necessitano per migliorare e non mortificare le persone che sono oggi all'interno dell'organico. Laddove ci dovesse essere la necessità... i nostri calciatori fanno gola a tante squadre ma non sono sul mercato".