Serie AGiornata 14 - lunedì 8 dicembre 2025Giornata 14 - lun 8 dic
Fine
0 - 1
0 - 1
Pisa-Parma 0-1, gol di Benedyczak su calcio di rigore
Il Parma torna a vincere in campionato e batte nello scontro salvezza il Pisa per 1-0 in trasferta. Decisivo il gol al 40' di Benedyczak, che trasforma un calcio di rigore nato per il tocco con il braccio di Caracciolo. Con questo risultato, il Pisa di Gilardino (in 10 nel finale per l'espulsione di Nzola) alla seconda sconfitta consecutiva, resta terzultimo in classifica