Preziosissimo successo del Genoa che vince in trasferta a Udine e incamera tre punti molto preziosi in chiave salvezza. La squadra di De Rossi sblocca il match al 34' su calcio di rigore con Malinovskyi. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e al 61' arriva il pari firmato da Piotrowski. Il Genoa, tuttavia, prova a vincere la gara e all'83' Norton Cuffy segna la rete che regala la vittoria ai rossoblu

CLASSIFICA - LE PAGELLE