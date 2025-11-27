Serie AGiornata 14 - lunedì 8 dicembre 2025Giornata 14 - lun 8 dic
Fine
1 - 2
1 - 2
Udinese-Genoa 1-2: Norton Cuffy regala tre punti preziosi a De Rossi
Preziosissimo successo del Genoa che vince in trasferta a Udine e incamera tre punti molto preziosi in chiave salvezza. La squadra di De Rossi sblocca il match al 34' su calcio di rigore con Malinovskyi. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e al 61' arriva il pari firmato da Piotrowski. Il Genoa, tuttavia, prova a vincere la gara e all'83' Norton Cuffy segna la rete che regala la vittoria ai rossoblu