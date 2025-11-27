Il ds della Roma è intervenuto su Sky prima dell'inizio del match: "Non c'è solo Nico Paz, hanno grandissimo talento davanti. Gara insidiosa, hanno già dimostrato di disporre di un gioco di qualità. Ferguson? Molto prematuro parlare di riscatto, siamo contenti che stia facendo bene e sta tornando sui livelli che conosciamo. Ha bisogno di continuità, giovedì sera ha fatto una bellissima partita e speriamo possa ripetersi. Penso che stiamo correndo un po' troppo su Zirkzee, i viaggi britannici erano per vedere la partita con il Celtic. Siamo soddisfatti di quello che sta facendo Ferguson, è molto prematuro parlare oggi di qualsiasi evenienza. Tutte queste speculazioni su un suo addio a gennaio non uscivano certamente dalle nostre intenzioni".