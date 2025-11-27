Roma-Como, il risultato in diretta
La sfida dell'Olimpico tra Roma e Como chiude la 15^ giornata del campionato di Serie A. Primo tempo a favore dei giallorossi che hanno tenuto il pallino di gioco in mano. Fabregas costretto a usare un cambio: infortunio muscolare per Diao, sostituito da Douvikas al 37'. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Roma-Como 0-0
45'+4 - Termina qui il primo tempo
45'+3 - L'ultima occasione del primo tempo è del Como: sugli sviluppi di un calcio di punizione Svilar esce in tuffo anticipando Douvikas
45' - Concessi 3 minuti di recupero
43' - Ci prova il Como in contropiede con Addai, ma il suo tiro a giro termina ampiamente sul fondo
42' - Cross dalla destra di Wesley per Ferguson, che calcia di prima dall'interno dell'area ma la conclusione è centrale e debole. Butez blocca
41' - Koné si appoggia su Ferguson, l'attaccante calcia dall'interno dell'area ma Baturina devia ancora una volta in angolo. Quinto giro dalla bandierina per i giallorossi
38' - Azione personale di Addai sulla destra che prova a metterla in mezzo dal fondo. Pallone deviato in angolo
37' - Eccolo il cambio: entra Douvikas ed esce Diao. Lacrime per l'esterno d'attacco del Como, la cui partecipazione alla Coppa d'Africa con il Senegal è a rischio
36' - Si accascia a terra Diao, non ce la fa. Pronto Douvikas
34' - Ci prova Diao, il calciatore del Como sta rientrando in campo
32' - Niente di irregolare per la sala Var, non è calcio di rigore per la Roma. Intanto staff medico del Como in campo per Diao
31' - Sul calcio d'angolo della Roma contatto in area con i giallorossi che chiedono rigore per un presunto fallo di Ramon su Ndicka. L'arbitro lascia giocare con il Como che riparte in campo aperto con Diao, che calcia ma il pallone viene respinto. Il numero 38 del Como, tra l'altro, si fa male nella circostanza.
30' - Tiro rasoterra di Soulé dal limite dell'area, Ramon allunga il piede e la mette in angolo
29' - Koné imbuca per Soulé che controlla in area, sterza e calcia. Tiro ancora una volta murato, ma è la Roma che da qualche minuto ha preso il pallino del gioco in mano
27' - Soulé recupera palla sulla trequarti del Como e crossa sul secondo palo, Valle non corre rischi e la mette in angolo
26' - Altro pallone recuperato dalla Roma in pressione. Hermoso va in orizzontale da Soulé che calcia di mancino da buona posizione ma viene murato. Sulla respinta arriva Wesley, la cui conclusione termina alta
25' - Sul calcio d'angolo spizzata di Ferguson per Pellegrini che è appostato sul secondo palo, arriva il colpo di testa ma il pallone termina fuori
24' - Caqueret perde un brutto pallone sulla pressione di Cristante, servizio per Soulé che prova a crossare dalla zona destra dell'area ma la difesa avversaria chiude in angolo
22' - Wesley sfonda sulla corsia di destra, entra in area e crossa. Bravo Ramon a temporeggiare e fermare l'avversario
17' - Calcio di punizione battuto da Pellegrini, Hermoso cerca la torre dentro l'area ma la difesa del Como si rifugia in angolo con Smolcic
15' - Smolcic atterra Pellegrini, la Roma guadagna un calcio di punzione da buona posizione
14' - Sponda di Diao per Nico Paz, che calcia di prima ma strozza troppo il tiro. Pallone fuori
11' - Tentativo di testa di Ferguson, salvataggio sulla linea di Kempf. Poi si alza la bandierina dell'assistente
Presenti in tribuna anche Gennaro Gattuso, ct dell'Italia, e Gianluigi Buffon.
6' - Botta e risposta tra le due squadre: prima il Como che ci prova con Addai, ma il tuo tentativo viene neutralizzato. Poi la Roma in ripartenza con Wesley, che prova a servire Ferguson ma il pallone è troppo lungo
4' - Soulé si infila in area, prova a liberare il mancino ma non riesce. Alla fine il pallone termina fuori, l'ultimo tocco è proprio dell'argentino
2' - Il primo fallo del match è di Caqueret ai danni di Mancini, punizione Roma
Roma-Como, si parte!
Squadre in campo all'Olimpico, tra poco si parte!
Così tra poco in campo...
ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini
- A disposizione: Vasquez, Gollini, Angelino, Tsimikas, Dybala, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Bah, Ghilardi, El Shaarawy.
COMO (4‑2‑3‑1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Baturina, Diao; Nico Paz. All. Fabregas.
- A disposizione: Vigorito, Cavlina, Douvikas, Jesus Rodriguez, Alberto Moreno, Kuhn, Posch, Vojvoda, Diego Carlos, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri.
Arbitra Feliciani di Teramo
- Arbitro: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo
- Assistenti: Scatragli e Palermo
- IV uomo: Massimi
- Var: Mazzoleni
- AVar: Giua
Fabregas: "Affrontiamo una grandissima squadra, c'è da fare bene se vogliamo vincere"
L'allenatore è intervenuto su Sky prima del match: "Con il falso 9 non cambia tanto. La Roma è una squadra molto aggressiva che va a uomo, anche l'anno scorso abbiamo giocato così e contro l'Atalanta di Gasperini... ed è andata abbastanza bene. Dobbiamo trovare anche soluzioni perché abbiamo solo 4 giocatori offensivi nel prossimo periodo. Affrontiamo una grandissima squadra guidata da un grandissimo allenatore, dobbiamo fare bene se vogliamo vincere".
Nonostante gli 876 minuti giocati finora, Lucas da Cunha non ha ancora partecipato attivamente a un gol in questo campionato: il centrocampista del Como ha realizzato tre reti in totale in Serie A, tutte in trasferta, la seconda delle quali proprio all'Olimpico contro la Roma il 2 marzo 2025
Massara: "Siamo soddisfatti di Ferguson. Zirkzee? Si sta correndo troppo"
Il ds della Roma è intervenuto su Sky prima dell'inizio del match: "Non c'è solo Nico Paz, hanno grandissimo talento davanti. Gara insidiosa, hanno già dimostrato di disporre di un gioco di qualità. Ferguson? Molto prematuro parlare di riscatto, siamo contenti che stia facendo bene e sta tornando sui livelli che conosciamo. Ha bisogno di continuità, giovedì sera ha fatto una bellissima partita e speriamo possa ripetersi. Penso che stiamo correndo un po' troppo su Zirkzee, i viaggi britannici erano per vedere la partita con il Celtic. Siamo soddisfatti di quello che sta facendo Ferguson, è molto prematuro parlare oggi di qualsiasi evenienza. Tutte queste speculazioni su un suo addio a gennaio non uscivano certamente dalle nostre intenzioni".
Considerando le prime 14 giornate di campionato, questa è la peggior partenza in carriera in Serie A di Paulo Dybala a livello di gol segnati: appena uno fin qui per la "Joya", era sempre arrivato almeno a due reti a questo punto del torneo.
La Roma non pareggia da 20 match di campionato (14 vittorie, 6 sconfitte), striscia record tra le squadre attualmente in Serie A (ovvero dallo scorso 13 aprile contro la Lazio); l’ultima volta in cui i giallorossi hanno infilato almeno 21 gare consecutive senza segno “X” risale al periodo tra dicembre 1942 e novembre 1946 (30 partite di fila in quel caso).
Roma, El Aynaoui non è a disposizione
Ndicka sì, El Aynaoui no. La Roma contro il Como non avrà a disposizione il centrocampista marocchino. Entrambi sono stati convocati dalle rispettive nazionali per la Coppa d'Africa, ma il Marocco (e la Fifa) non hanno acconsentito a lasciare l'ex Lens ai giallorossi per il monday night. I giocatori erano obbligati a restare con i club solo fino a domenica 14 dicembre (ieri).
Prima del match perso 4-0 contro l'Inter, il Como non aveva mai subito più di un gol nei precedenti 13 match di questo campionato; l'ultima volta in cui in Serie A i lariani hanno incassato più di una rete per due gare consecutive risale a febbraio 2025 (striscia di tre in quel caso).
Sfida tra due squadre abili nell'aggredire alto l'avversario: il Como è primo in campionato per recuperi offensivi (104), la Roma quarta, con 97: meno solo dei lariani, dell'Inter (101) e dell'Udinese (100); curiosamente entrambe però hanno segnato una sola rete dopo un recupero offensivo.
La Roma, con solo otto reti subite, continua ad avere la miglior difesa del campionato: i giallorossi non incassavano così pochi gol nelle prime 14 gare di un torneo di Serie A da oltre 10 anni (ultima volta nel 2013/14, quattro reti subite nelle prime 14).
Squadre in campo per il riscaldamento
La Roma ha perso le ultime due gare di campionato senza segnare alcun gol (entrambe 1-0) e non arriva a tre ko di fila in Serie A dal periodo tra novembre e dicembre 2024 (quattro in quel caso tra le gestioni Juric e Ranieri), mentre non perde tre gare consecutive nella competizione senza andare a segno da febbraio-marzo 1985, sotto la guida di Sven-Göran Eriksson.
Il Como ha perso nell'ultima trasferta di campionato contro l'Inter, senza andare a segno: la formazione lariana non perde almeno due partite fuori casa di fila in Serie A da marzo (una delle due proprio contro la Roma) e non colleziona due ko di fila in trasferta senza segnare da novembre 2024.
Fabregas: "Gasperini è speciale, ha creato la sua metodologia"
Gasperini: "Il Como non è più una sorpresa"
Il Como ha vinto solo la prima sfida in assoluto (delle 13 totali) giocata in casa della Roma in Serie A (0-1 nell'aprile 1950): nelle ultime 12 partite nella Capitale tra queste due squadre, infatti, quattro pareggi e otto successi giallorossi, inclusi quelli arrivati in tutte le ultime quattro gare interne nella competizione in ordine di tempo.
Nessun pareggio nelle ultime otto sfide di Serie A tra Roma e Como: sei vittorie giallorosse e due lariane; nello scorso campionato entrambe le squadre vinsero le proprie gare casalinghe.