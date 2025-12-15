Ndicka sì, El Aynaoui no. La Roma giocherà contro il Como con il difensore ivoriano, ma senza il centrocampista marocchino. Entrambi sono stati convocati dalle rispettive nazionali per la Coppa d'Africa, ma il Marocco (e la Fifa) non hanno acconsentito a lasciare l'ex Lens ai giallorossi per il monday night. I giocatori erano obbligati a restare con i club solo fino a domenica 14 dicembre (ieri). Di seguito, tutti i convocati per la competizione appartenenti alla Serie A e alla Serie B
- Il centrocampista del Marocco non giocherà Roma-Como, a differenza del compagno di squadra Ndicka (Costa d'Avorio) e dell'avversario Diao (Senegal). Secondo quanto stabilito dalla Fifa, i giocatori convocati in Coppa d'Africa potevano rimanere con i club fino a domenica 15 dicembre prima di aggregarsi alle nazionali. Le richieste di Roma e Como per Ndicka e Diao sono state accolte dalle loro federazioni, quella di El Aynaoui no perché il Marocco giocherà già il 21 dicembre
- Di seguito tutti i convocati di A
- Kossounou (Costa d'Avorio)
- Lookman (Nigeria)
- nessun giocatore in Coppa d'Africa
- Liteta (Zambia)
- Luvumbo (Angola)
- Diao (Senegal)
- Nessun giocatore in Coppa d'Africa
- nessun giocatore in Coppa d'Africa
- Onana (Camerun)
- nessun giocatore in Coppa d'Africa
- Nessun giocatore in Coppa d'Africa
- Dele-Bashiru (Nigeria)
- Dia (Senegal)
- Gaspar (Angola)
- Coulibaly (Mali)
- Banda (Zambia)
- nessun giocatore in Coppa d'Africa
- Nessun giocatore in Coppa d'Africa
- Nessun giocatore in Coppa d'Africa
- Akinsanmiro (Nigeria)
- Nzola (Angola)
- Ndicka (Costa d'Avorio)
- El Aynaoui (Marocco)
- Coulibaly (Mali)
- Coco (Guinea Equatoriale)
- Masina (Marocco)
- Bayo (Costa d'Avorio)
- Modesto (Angola)
- Belghali (Algeria)