Coppa d'Africa, i giocatori di Serie A convocati

Ndicka sì, El Aynaoui no. La Roma giocherà contro il Como con il difensore ivoriano, ma senza il centrocampista marocchino. Entrambi sono stati convocati dalle rispettive nazionali per la Coppa d'Africa, ma il Marocco (e la Fifa) non hanno acconsentito a lasciare l'ex Lens ai giallorossi per il monday night. I giocatori erano obbligati a restare con i club solo fino a domenica 14 dicembre (ieri). Di seguito, tutti i convocati per la competizione appartenenti alla Serie A e alla Serie B

LE PROBABILI DI ROMA-COMO

