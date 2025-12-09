• Vuoi vedere le partite di Serie A? Su Sky hai 3 partite su 10 a giornata.
Big match allo Stadium. Spalletti, senza Koopmeiners squalificato, torna a schierare Bremer titolare dopo quasi 3 mesi. In attacco Openda vince il ballottaggio con David: alle sue spalle Conceiçao e Yildiz. In panchina si rivede Milik, nuovamente convocato dopo 574 giorni. Gasperini sceglie Dybala in attacco. In difesa Hermoso non ha recuperato: gioca Ziolkowski.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda. All. Spalletti
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini
Inizia il riscaldamento delle squadre allo Stadium!
Pur vincendo meno di altri, negli ultimi 20 anni Gasperini e Spalletti hanno inciso sul calcio italiano come nessun altro e non si sono mai limitati solo ad allenare
Così invece Openda a Sky prima del via: "Preoccupato per il gol che non arriva? Non importa, mi interessa che vada bene la squadra"
Bryan Cristante ha parlato a Sky prima della partita: "Grande occasione per spingere la Juve a -7: loro non sono partiti benissimo ma lottano per le posizioni alte quindi è sicuramente uno scontro diretto". E in studio Fabio Capello conferma: "Chi vincerà farà un bel balzo in avanti"
Nella giornata in cui Inter, Napoli, Milan e Bologna rinviano le loro gare per l'impegno in Supercoppa italiana, la Roma con un successo stasera potrebbe agganciare momentaneamente i nerazzurri in vetta. La Juventus invece con una vittoria andrebbe a -1 proprio dalla Roma e riprendere il gruppetto delle prime
Adesso su Sky inizia l'ampio studio pre-partita con Giorgia Cenni e le analisi di Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Florenzi e Alessandro Del Piero in collegamento da Torino.
Le squadre di Spalletti e Gasperini hanno più di qualcosa in comune: entrambe non hanno ancora trovato un 9 titolare, entrambe in fase offensiva dipendono da un giocatore chiave ed entrambe si stanno plasmando a immagine e somiglianza del proprio allenatore
E se vi dicessimo Danilo Sacramento? E ve lo ricordate Leon? Pupillo del primo Genoa di Gasp che, nel novembre del 2007, sfidò per la prima volta in carriera Spalletti, al tempo allenatore della Roma. In campo c'era anche Ivan Juric e, ovviamente, Daniele De Rossi, che oggi siede proprio sulla panchina rossoblù. Risultato finale 0-1 Roma: decisivo Panucci al 90'.
Juventus e Roma hanno pareggiato tutti gli ultimi tre confronti in Serie A, dopo che solo una delle precedenti sei sfide era terminata in equilibrio (quattro vittorie dei bianconeri e una dei giallorossi nel parziale); l'ultima volta in cui le due squadre hanno chiuso in parità quattro incontri di fila risale al 1985.
La Roma ha vinto solo una delle ultime 10 gare contro la Juventus in Serie A (5 pareggi, 4 sconfitte): 1-0 firmato da Gianluca Mancini il 5 marzo 2023; inoltre, dal 2020/21, i giallorossi hanno registrato una percentuale di vittorie più bassa solo contro Milan e Napoli (il 9% contro queste due avversarie, rispetto al 10% contro i bianconeri).
La Juventus ha vinto ben 11 delle ultime 14 gare casalinghe contro la Roma in Serie A (2 pareggi, 1 sconfitta): parziale in cui ha tenuto la porta inviolata ben 10 volte; tuttavia, i bianconeri hanno pareggiato due delle tre sfide interne più recenti contro i giallorossi nella competizione (1 vittoria).
La Juventus ha vinto due delle ultime tre partite di campionato (1 sconfitta): tanti successi quanti nelle nove precedenti (5 pareggi, 2 sconfitte); i bianconeri potrebbero infilare due successi consecutivi nel torneo sotto la gestione di un singolo allenatore per la prima volta da settembre (con Igor Tudor in panchina).
La Roma ha vinto ben 12 delle 17 trasferte disputate nel 2025 in Serie A (2 pareggi, 3 sconfitte) e nella sua storia ha chiuso un anno solare con più successi esterni solo nel 2017 (14).
Nonostante sia imbattuta da 11 gare casalinghe in Serie A (8 vittorie, 3 pareggi), la Juventus ha pareggiato tre delle cinque gare interne più recenti (2 vittorie); in generale, dall'inizio della scorsa stagione, solo la Lazio ha terminato più incontri casalinghi in equilibrio (11) rispetto ai bianconeri (10, come il Genoa).
Le avversarie della Roma hanno registrato una percentuale realizzativa appena del 5% in questa Serie A, la più bassa subita da una singola squadra nel torneo in corso - infatti, i giallorossi hanno incassato solo otto reti su 160 tiri concessi; l'unica volta negli ultimi 20 tornei in cui hanno subito meno di 10 gol dopo le prime 16 giornate risale al 2013/14 (sette in quell'occasione).
Nessun attaccante che ha all'attivo almeno 450 minuti giocati in Serie A da settembre in avanti ha tentato meno conclusioni rispetto a Jonathan David (sei, come Albert Gudmundsson e Alieu Fadera); più in generale, il giocatore della Juventus sta vivendo il suo digiuno dal gol più lungo in un campionato europeo (13 gare).
Matías Soulé (29+25) e Kenan Yildiz (34+32) sono due dei tre giocatori che hanno registrato almeno 25 conclusioni tentate e 25 occasioni create in questa Serie A, insieme a Nico Paz (53+33); inoltre, sono anche due dei tre calciatori più giovani ad aver sia segnato almeno otto reti che servito almeno otto assist dall'inizio dello scorso torneo - sempre accompagnati dal fantasista del Como.