Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
JUV-
ROM-
LAZ0
CRE0
Serie AGiornata 16 - sabato 20 dicembre 2025Giornata 16 - sab 20 dic
Juventus
20:45
Roma
Juventus20:45 Roma
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • NOTIZIE

Juventus-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Big match allo Stadium. Spalletti, senza Koopmeiners squalificato, torna a schierare Bremer titolare dopo quasi 3 mesi. In attacco Openda vince il ballottaggio con David: alle sue spalle Conceiçao e Yildiz. In panchina si rivede Milik, nuovamente convocato dopo 574 giorni. Gasperini sceglie Dybala in attacco. In difesa Hermoso non ha recuperato: gioca Ziolkowski. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda. All. Spalletti 

 

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini

in evidenza

• Vuoi vedere le partite di Serie A? Su Sky hai 3 partite su 10 a giornata.

• Guarda Juventus-Roma su Sky o in streaming su NOW

LIVE

Inizia il riscaldamento delle squadre allo Stadium!

La serata di "Gaspalletti"

Pur vincendo meno di altri, negli ultimi 20 anni Gasperini e Spalletti hanno inciso sul calcio italiano come nessun altro e non si sono mai limitati solo ad allenare

Anatomia di Gaspalletti: due maestri allo specchio

Anatomia di Gaspalletti: due maestri allo specchio

Vai al contenuto

La formazione della Juventus

  • Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. All. Spalletti
  • Koopmeiners è squalificato e allora Spalletti schiera in difesa Bremer, nuovamente titolare dopo quasi 3 mesi dall’ultima volta. Sciolto il dubbio in attacco (ieri l’allenatore bianconero aveva rivelato a Sky che si sarebbe preso “una notte di riflessioni”): gioca Openda dal 1’ ma con David pronto a subentrare (“Chi non parte titolare entrerà a gara in corso perché sarà una partita dispendiosa”, aveva detto sempre Spalletti). Yildiz e Conceiçao sulla trequarti, confermata – rispetto alla gara contro il Bologna – anche la mediana McKennie-Locatelli-Thuram-Cambiaso. In panchina si rivede Milik,tornato tra i convocati 574 giorni dopo l'ultima partita (25 maggio 2024, Juventus-Monza 2-0)

La formazione della Roma

  • (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Ziolkowski, Mancini; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini
  • Dovbyk è out, come aveva anticipato Gasperini nella conferenza della vigilia. In attacco gioca l’ex Dybala come attaccante centrale, con Ferguson in panchina e Pellegrini-Soulé a supporto. In difesa non recupera Hermoso, al suo posto il classe 2005 Ziolkowski che fa il centrale con Mancini sul centro-sinistra e Rensch sul centro-destra. Celik,che torna dalla squalifica, è l'esterno destro di centrocampo con Wesley sulla fascia opposta

Openda: "Il gol che manca? Penso alla squadra"

Così invece Openda a Sky prima del via: "Preoccupato per il gol che non arriva? Non importa, mi interessa che vada bene la squadra"

Cristante a Sky: "Stasera è uno scontro diretto"

Bryan Cristante ha parlato a Sky prima della partita: "Grande occasione per spingere la Juve a -7: loro non sono partiti benissimo ma lottano per le posizioni alte quindi è sicuramente uno scontro diretto". E in studio Fabio Capello conferma: "Chi vincerà farà un bel balzo in avanti"

La situazione in classifica

Nella giornata in cui Inter, Napoli, Milan e Bologna rinviano le loro gare per l'impegno in Supercoppa italiana, la Roma con un successo stasera potrebbe agganciare momentaneamente i nerazzurri in vetta. La Juventus invece con una vittoria andrebbe a -1 proprio dalla Roma e riprendere il gruppetto delle prime

La classifica della Serie A

La classifica della Serie A

Vai al contenuto

Su Sky il prepartita con Del Piero e Florenzi

Adesso su Sky inizia l’ampio studio pre-partita con Giorgia Cenni e le analisi di Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Florenzi e Alessandro Del Piero in collegamento da Torino. E poi la diretta, su SkySport Calcio, SkySport 4K, SkySport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD.

Come si affronteranno Spalletti e Gasp?

Le squadre di Spalletti e Gasperini hanno più di qualcosa in comune: entrambe non hanno ancora trovato un 9 titolare, entrambe in fase offensiva dipendono da un giocatore chiave ed entrambe si stanno plasmando a immagine e somiglianza del proprio allenatore

Il 9 che non c'è, l'importanza di Yildiz e Soulé e...

Il 9 che non c'è, l'importanza di Yildiz e Soulé e...

Vai al contenuto

Il primo Spalletti-Gasperini con Juric, Leon e un gol al 90'

E se vi dicessimo Danilo Sacramento? E ve lo ricordate Leon? Pupillo del primo Genoa di Gasp che, nel novembre del 2007, sfidò per la prima  volta in carriera Spalletti, al tempo allenatore della Roma. In campo  c'era anche Ivan Juric e, ovviamente, Daniele De Rossi, che oggi siede proprio sulla panchina rossoblù. Risultato finale 0-1 Roma: decisivo Panucci al 90'.

Aspettando Juve-Roma: chi c'era nel primo Spalletti-Gasperini del 2007

Aspettando Juve-Roma: chi c'era nel primo Spalletti-Gasperini del 2007

Vai al contenuto

Il Magazine di Sky Insider: qui tutti i numeri

Sky Sport Insider si arricchisce di un'esperienza esclusiva per i suoi abbonati, un nuovo magazine digitale quindicinale incluso nell'abbonamento. Si può leggere qui o attraverso Spoiler, la newsletter quotidiana di Sky Sport Insider. Al suo interno una selezione di approfondimenti tra news e sport per non perderti il meglio di Sky TG24 e Sky Sport Insider.

Il Magazine di Sky Insider: leggi qui tutti i numeri

Il Magazine di Sky Insider: leggi qui tutti i numeri

Vai al contenuto
statistiche

Juventus e Roma hanno pareggiato tutti gli ultimi tre  confronti in Serie A, dopo che solo una delle precedenti sei sfide era  terminata in equilibrio (quattro vittorie dei bianconeri e una dei  giallorossi nel parziale); l'ultima volta in cui le due squadre hanno  chiuso in parità quattro incontri di fila risale al 1985.

statistiche

La Roma ha vinto solo una delle ultime 10 gare contro la Juventus in  Serie A (5 pareggi, 4 sconfitte): 1-0 firmato da Gianluca Mancini il 5  marzo 2023; inoltre, dal 2020/21, i giallorossi hanno registrato una  percentuale di vittorie più bassa solo contro Milan e Napoli (il 9%  contro queste due avversarie, rispetto al 10% contro i bianconeri).

statistiche

La Juventus ha vinto ben 11 delle ultime 14 gare casalinghe contro la Roma in  Serie A (2 pareggi, 1 sconfitta): parziale in cui ha tenuto la porta  inviolata ben 10 volte; tuttavia, i bianconeri hanno pareggiato due  delle tre sfide interne più recenti contro i giallorossi nella  competizione (1 vittoria).

statistiche

La Juventus ha  vinto due delle ultime tre partite di campionato (1 sconfitta): tanti  successi quanti nelle nove precedenti (5 pareggi, 2 sconfitte); i  bianconeri potrebbero infilare due successi consecutivi nel torneo sotto  la gestione di un singolo allenatore per la prima volta da settembre  (con Igor Tudor in panchina).

statistiche

La Roma ha vinto ben 12 delle 17 trasferte disputate nel 2025 in Serie A (2  pareggi, 3 sconfitte) e nella sua storia ha chiuso un anno solare con  più successi esterni solo nel 2017 (14).

statistiche

Nonostante sia imbattuta da 11 gare casalinghe in Serie A (8 vittorie, 3 pareggi), la Juventus ha pareggiato tre delle cinque gare interne più recenti (2 vittorie); in  generale, dall'inizio della scorsa stagione, solo la Lazio ha terminato  più incontri casalinghi in equilibrio (11) rispetto ai bianconeri (10,  come il Genoa).

statistiche

Le avversarie della Roma hanno  registrato una percentuale realizzativa appena del 5% in questa Serie  A, la più bassa subita da una singola squadra nel torneo in corso -  infatti, i giallorossi hanno incassato solo otto reti su 160 tiri  concessi; l'unica volta negli ultimi 20 tornei in cui hanno subito meno  di 10 gol dopo le prime 16 giornate risale al 2013/14 (sette in  quell'occasione).

statistiche

Nessun attaccante che ha all'attivo almeno 450 minuti giocati in Serie A da  settembre in avanti ha tentato meno conclusioni rispetto a Jonathan David (sei, come Albert Gudmundsson e Alieu Fadera); più in generale, il giocatore della Juventus sta vivendo il suo digiuno dal gol più lungo in un campionato europeo (13 gare).

statistiche

Matías Soulé (29+25) e Kenan Yildiz (34+32)  sono due dei tre giocatori che hanno registrato almeno 25 conclusioni  tentate e 25 occasioni create in questa Serie A, insieme a Nico Paz  (53+33); inoltre, sono anche due dei tre calciatori più giovani ad aver  sia segnato almeno otto reti che servito almeno otto assist dall'inizio  dello scorso torneo - sempre accompagnati dal fantasista del Como.