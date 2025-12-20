Aspettando Juve-Roma: il primo Spalletti-Gasperini con Juric, Leon e un gol al 90'
E se vi dicessimo Danilo Sacramento? E ve lo ricordate Leon? Pupillo del primo Genoa di Gasp che, nel novembre del 2007, sfidò per la prima volta in carriera Spalletti, al tempo allenatore della Roma. In campo c'era anche Ivan Juric e, ovviamente, Daniele De Rossi, che oggi siede proprio sulla panchina rossoblù. Risultato finale 0-1 Roma: decisivo Panucci al 90'. Il big match Juve-Roma (Spalletti vs Gasp) è live sabato 20 dicembre alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Uno, 4K, 251 e in streaming su NOW
- Portiere: RUBINHO
- Difensore di destra: ABDOULAY KONKO
- Difensore centrale: FRANCESCO BEGA
- Difensore di sinistra: CESARE BOVO
- Esterno destro: MARCO ROSSI
- Centrocampista centrale: IVAN JURIC
- Centrocampista centrale: MATTEO PARO
- Esterno sinistro: DANILO SACRAMENTO
- Ala destra: JULIO CESAR DE LEON
- Attaccante: MARCO BORRIELLO
- Ala sinistra: GIUSEPPE SCULLI
- Allenatore: GIAN PIERO GASPERINI
- Portiere: DONI
- Terzino destro: CHRISTIAN PANUCCI
- Difensore centrale: MATTEO FERRARI
- Difensore centrale: JUAN
- Terzino sinistro: MARCO CASSETTI
- Centrocampista centrale: DANIELE DE ROSSI
- Centrocampista centrale: MATTEO BRIGHI
- Ala destra: MANCINI
- Trequartista: DAVID PIZARRO
- Ala sinistra: MAX TONETTO
- Attaccante: MIRKO VUCINIC
- Allenatore: LUCIANO SPALLETTI