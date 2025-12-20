E se vi dicessimo Danilo Sacramento? E ve lo ricordate Leon? Pupillo del primo Genoa di Gasp che, nel novembre del 2007, sfidò per la prima volta in carriera Spalletti, al tempo allenatore della Roma. In campo c'era anche Ivan Juric e, ovviamente, Daniele De Rossi, che oggi siede proprio sulla panchina rossoblù. Risultato finale 0-1 Roma: decisivo Panucci al 90'. Il big match Juve-Roma (Spalletti vs Gasp) è live sabato 20 dicembre alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Uno, 4K, 251 e in streaming su NOW